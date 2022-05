Ο εκ των κορυφαίων της φετινής Premier League, Τζάροντ Μπόουεν, για πρώτη φορά βρίσκεται σε αποστολή της Αγγλίας, με τον Σάουθγκεϊτ ν' ανανεώνει το ρόστερ για το Nations League, καλώντας και τους Τζάστιν και Τομόρι.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας ανακοίνωσε τις επιλογές του για τα προσεχή παιχνίδια του Nations League κόντρα σε Ουγγαρία (εντός, εκτός), Γερμανία και Ιταλία.

Ο Τζάροντ Μπόουεν που έκανε καταπληκτική σεζόν στην Γουέστ Χαμ κλήθηκε για πρώτη φορά, ενώ, παρών είναι και ο Φικάγιο Τομόρι που αναδείχθηκε Πρωταθλητής με την Μίλαν στην Ιταλία.

Ο Τζάστιν της Λέστερ που είχε μείνει εκτός για έναν χρόνο μέχρι και την έναρξη του 2022 λόγω ρήξης χιαστού είναι παρών στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, όπως επίσης και ο Κίεραν Τρίπιερ της Νιούκαστλ. Κλήθηκε λόγω των επιδόσεών του στην Άρσεναλ και ο Άαρον Ράμσντεϊλ.

Εκτός μεταξύ άλλων άφησε ο Σάουθγκεϊτ τους Σμιθ – Ρόου, Μινγκς, Σο και Μίτσελ, ενώ, ο Τζόρνταν Χέντερσον έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί έπειτα από τα πολλά ματς μέσα στην αγωνιστική περίοδο με τη Λίβερπουλ...

Confirming your #ThreeLions squad for our upcoming #NationsLeague fixtures! 🦁