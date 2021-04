Το ματς της GZT Giresunspor απέναντι στην Ankara Keçiörengücü έγινε viral για το στιγμιότυπο που αντίκρισαν όλοι με την προσευχή και την ευκαιρία των Μουσουλμάνων να φάνε από λίγη μπανάνα στα γρήγορα για να πάρουν δυνάμεις εν μέσω Ραμαζάνι.

Ως γνωστόν δεν επιτρέπεται να φάνε ή να πιουν οτιδήποτε από την ανατολή μέχρι και την δύση του ηλίου, με αποτέλεσμα στο ματς του τουρκικού πρωταθλήματος να υπάρξει η ευκαιρία για ανάταση του οργανισμού των παικτών με την ευκαιρία που παρουσιάστηκε σε μια μικρή διακοπή...

Δείτε το βίντεο:

On Tuesday, a match in the Turkish second division was paused so players could break their fast during Ramadan.

( via @beINSPORTS_TR)pic.twitter.com/yJvHmqin4U

— B/R Football (@brfootball) April 14, 2021