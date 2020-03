Κορονοϊός: Ντρογκμπά για τον Τερίμ: «Δάσκαλε, οι προσευχές μου μαζί σου»

Η είδηση ότι ο προπονητής – θρύλος της Γαλατάσαραϊ, Φατίχ Τερίμ, έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, συγκλόνισε την Τουρκία και, βεβαίως, πρώην και νυν ποδοσφαιριστές του Αυτοκράτορα.

«Με μεγάλη μου θλίψη πληροφορήθηκα ότι ο αγαπημένος μου δάσκαλος, Αυτοκράτορας Φατίχ Τερίμ, αλλά και ο αντιπρόεδρος μας, Αμπντουραχίμ Αλμπαϊράκ, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Πιστεύω ότι δύο δυνατοί χαρακτήρες μπορούν να νικήσουν και αυτόν τον ιό. Οι προσευχές μου με τον δάσκαλο μου, τον πρόεδρό μου και όλο τον τουρκικό λαό» έγραψε ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο οποίος έπαιξε στην Γαλατάσαραϊ την σεζόν 2013-14.

Συγκινητικό μήνυμα συμπαράστασης προς τον 66χρονο προπονητή, για την μάχη του κατά του ιού Covid-19, και από τον τερματοφύλακα της Γαλατά, Ουρουγουανό Φερνάντο Μουσλέρα: «Έχεις κερδίσει τόσες πολλές μάχες, αυτή είναι μια ακόμα για να δείξεις σε όλους ότι πάντα νικάς!! Κράτα δυνατά, όλοι σε αγαπάμε!!».

You had won many many battles, this is one more to keep showing everybody why you always win !! .......keep strong Hocam we all love you !! @fatihterim pic.twitter.com/PfpkE7El2m

