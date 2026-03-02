Υπεύθυνος επικοινωνίας Άρη Λεμεσού στο Gazzetta: «Δεν ανησυχούν οι παίκτες, υπάρχει αίσθηση ασφάλειας στην Κύπρο»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Λεμεσού, Κώστας Παπαδόπουλος, μέσω του Gazzetta, μεταφέρει το αίσθημα ηρεμίας και ασφάλειας που υπάρχει στην Κύπρο μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης για σφοδρή πυραυλική επίθεση,

Στο πλαίσιο του δόγματος για Ενιαίο Αμυντικό Χώρο, η Ελλάδα, εκτός από την φρεγάτα «Κίμων» και τα δύο ελληνικά μαχητικά F-16 Block 52+, στέλνει στην Κύπρο και το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», προκειμένου να βοηθήσει ενεργά στην προστασία του εναέριου χώρου του νησιού, μετά το χτύπημα του Ιράν σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Μάλιστα, πριν λίγο,υπήρξαν ανοιχτές απειλές κατά της Κύπρου από τους «Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης» του Ιράν, προειδοποιώντας για κλιμάκωση των πυραυλικών επιθέσεων, με αφορμή -όπως υποστηρίζουν- την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

Το Gazzetta συνομίλησε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη Λεμεσού, Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος εμφανίστηκε ήρεμος και καθησυχαστικός τη στιγμή που η ανησυχία όλων μας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - κι όχι μόνο - να είναι παραπάνω από έκρυθμη.

«Αν εξαιρέσεις την περιοχή Ακρωτήρι, που είναι οι βρετανικές βάσεις, υπάρχει ένα μούδιασμα αλλά η ζωή συνεχίζεται κανονικά», σχολιάζει αρχικά ο Κώστας Παπαδόπουλος στο Gazzetτα τονίζοντας:

«Είναι ήρεμοι οι παίκτες μας, το ντέρμπι Ομόνοια-Απόλλων Λεμεσού θα γίνει κανονικά με κόσμο»

«Οι παίκτες μας, για τους οποίους μπορώ να γνωρίζω, είναι ήρεμοι, δεν λένε κάτι για την κατάσταση. Δεν έχει περάσει το πνεύμα ανησυχίας σε κανέναν. Το Ακρωτήρι, όπου το drone έπεσε μέσα στη βάση, είναι 15-17 χιλιόμετρα από το κέντρο της Λεμεσού. Φανταστείτε, έχει κλείσει το αεροδρόμιο της Πάφου. Εκκενώθηκε υπό το φόβο ύποπτου αντικειμένου - drone στον εναέριο χώρο.

Βέβαια, υπάρχουν κι οι δηλώσεις από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης για βομβαρδισμούς στο νησί μας. Εχουμε την ενημέρωση από κάποια ιδιωτικά σχολεία ότι αύριο θα είναι κλειστά. Η ζωή μας συνεχίζεται κανονικά, θα πάμε κανονικά στη δουλειά μας.

Φανταστείτε ότι σήμερα υπάρχει ντέρμπι στη Λευκωσία, 100 χιλιόμετρα από το Ακρωτήρι. Παίζουν η πρώτη Ομόνοια με τον δεύτερο Απόλλωνα Λεμεσού και το ματς θα γίνει κανονικά με τον κόσμο. Δεν έχει εκδοθεί κάποια ενημέρωση επίσημη από την Ομοσπονδία. Φυσικά, κι εκείνη παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένουμε. Τόσο μεγάλη ανησυχία δεν υπάρχει - βέβαια αν έρθει ο πόλεμος στην πόρτα σου τι θα κάνεις;

Στην Κύπρο γεγινότερα υπάρχει αίσθημα ασφάλειας. Είναι λογικός ο όποιος φόβος μπορεί να υπάρχει λόγω της γεωγραφικής θέσης του νησιού και ειδικά από η στιγμή που έπληξαν περιοχές όπου δεν υπάρχει καν στρατιωτική βάση. Απλά ήθελαν να πλήξουν τα συμφέροντα εταιριών της Δύσης. Παρακολουθούμε ό,τι γίνεται κι ελπίζουμε να όλο αυτό να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα και ανέμακτα γίνεται».