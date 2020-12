Η συγκινητική κίνηση της Ξάνθης στον μικρό Παναγιώτη

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Κ11 που όπως σημειώνει η ακριτική ΠΑΕ «πέρασε μια δύσκολη περίοδο μετά τον τραυματισμό του και μια οικογενειακή απώλεια» μετά από συνεννόηση των προπονητών του τμήματος του Τεχνικού Διευθυντή της Ακαδημίας, Ρένου Δημητριάδη και του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας Ανέστη Τσετινέ αποφάσισαν να δείξουν έμπρακτα πως είναι δίπλα στον μικρό Παναγιώτη όχι μόνο η Ακαδημία αλλά όλος ο σύλλογος.

Έτσι η ομάδα του έκανε μια Χριστουγεννιάτικη έκπληξη με ένα ξεχωριστό δώρο, μια φανέλα υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες του ΑΟΞ και ένα λαβαράκι με το σήμα της ομάδας. Η παράδοση της φανέλας έγινε από τους ποδοσφαιριστές Θανάση Ντίνα και Τάσο Παπάζογλου και τον Αθλητικό Διευθυντή της ομάδας, με την ευτυχία και χαρά του μικρού Παναγιώτη να αποτελεί το καλύτερο δώρο ανταμοιβής για τον σύλλογο.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ξάνθη για αυτή την υπέροχη κίνηση του συλλόγου αναφέρει:

«We are AOX and We are Family!

Ο μικρός Παναγιώτης Τραγάκης, μέλος της Κ11 του ΑΟΞ, πέρασε μια δύσκολη περίοδο μετά τον τραυματισμό του και μια οικογενειακή απώλεια. Σε αυτή την περίοδο, όλα τα μέλη του ΑΟΞ βρέθηκαν στο πλευρό του, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως η ομάδα είναι πάνω από όλα μια οικογένεια. Έτσι, με την επιστροφή του Παναγιώτη στο γήπεδο, παράλληλα με την αποθεραπεία του, όλη η ομάδα στο πνεύμα των Χριστουγέννων του έκανε ένα μοναδικό δώρο.

Μια φανέλα υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες του ΑΟΞ!

Η παράδοση της φανέλας στον Παναγιώτη έγινε από τον Τάσο Παπάζογλου, τον Θανάση Ντίνα και τον Αθλητικό Διευθυντή της ομάδας, Ανέστη Τσετινέ. Οι φωτογραφίες από αυτή την ενέργεια, αποτελούν αναμνήσεις που είναι τιμή μας να μοιραζόμαστε όλοι.

Είμαστε ομάδα. Είμαστε οικογένεια».