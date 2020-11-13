Δόξα Δράμας: Ανάρτησε τους 101 μετόχους

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Δυστυχώς για όσους αμφισβητούν την νομιμότητα εμείς θα συνεχίσουμε να απαντούμε με στοιχεία! Όπως τους παρακάτω πραγματικούς μετόχους της ΠΑΕ Δόξα Δράμας που κατέχουν το 100% των μετοχών, χωρίς σενάρια επιστημονικής φαντασίας και εξυπηρετήσεις συμφερόντων! Πάντα μακριά από θεωρίες συνομωσίας και συνειρμούς καφενειακού επιπέδου.
ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΑΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖΑΣ
2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
3 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
4 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
5 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
7 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
8 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
10 ΒΟΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΣΤΑΝΗΣ
11 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
12 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
13 ΔΑΝΤΖΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΝΤΖΕΡΑΣ
14 ΔΕΒΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΒΡΙΚΗΣ
15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ
16 ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗΣ
17 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
18 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
19 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
20 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
21 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
22 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
23 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
24 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
25 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
26 ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
27 ΚΡΑΛΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ
28 ΚΥΡΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
30 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
31 ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΔΑΚΗΣ
32 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
33 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ ΒΥΡΩΝ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
34 ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ
35 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
36 ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
37 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ
38 ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
39 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΑΚΗΣ
40 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ
41 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
42 ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ
43 ΜΟΧΩΡΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΧΟΥΡΙΔΗΣ
44 ΜΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΥΡΟΣ
45 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ
46 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
47 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
48 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
49 ΟΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΤΑΠΑΣΙΔΗΣ
50 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
51 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
52 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
53 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
55 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΣΑΑΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
56 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
57 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
58 ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ
59 ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ
60 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
61 ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ
62 ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗΣ
63 ΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΟΣ
64 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
65 ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ
66 ΠΕΡΣΙΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΣΙΑΝΛΗΣ
67 ΠΕΡΣΙΑΝΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΣΙΑΝΛΗΣ
68 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
69 ΠΗΤΑΡΑΚΗΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΤΑΡΑΚΗΣ
70 ΠΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΤΑΡΑΚΗΣ
71 ΠΙΝΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΝΟΤΣΗΣ
72 ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΙΣΤΙΚΟΣ
73 ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ
74 ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
75 ΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΟΓΛΟΥ
76 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ
77 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ
78 ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
79 ΣΑΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΠΟΥΡΙΔΗΣ
80 ΣΑΡΑΚΗΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΗΝΙΩΤΗΣ
81 ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ
82 ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΠΟΣ
83 ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΙΑΜΠΟΣ
84 ΣΙΜΠΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΠΛΙΩΤΗΣ
85 ΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ
86 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
87 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ/ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
88 ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΙΚΟΣ
89 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
90 ΤΑΝΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
91 ΤΖΗΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΟΣ
92 ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ
93 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
94 ΤΣΟΡΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΡΕΚΗΣ
95 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ
96 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
97 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
98 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
99 ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ
100 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
101 ΧΛΙΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΙΟΥΝΑΚΗΣ
Υ.Γ.Μπορούν άραγε σε ένα κράτος δικαίου να μας εξηγήσουν γιατί δεν μας δίνουν το πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα;».