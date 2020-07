ΠΑΣ Γιάννινα: Ανακοίνωσε νέα συνεργασία με την «Hall Of Brands» (vid)

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 καλωσορίζει στην οικογένεια της, το HALL OF BRANDS και μαζί πλέον ενώνουν τις δυνάμεις τους στο κομμάτι της ένδυσης, της εμπορικής χρήσης του σήματος και της Boutique της ομάδας, καλωσορίζοντας μία νέα εποχή για τον ΠΑΣ.

Είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους και επιχειρήσεις της πόλης μας, που έχουν κοινή πορεία, αλλά και ένδοξο παρελθόν στην ομάδα μας, όπως αυτή της οικογένειας ΣΙΟΝΤΗ.

The #FUTURE belongs to those who embrace their #LEGACY».