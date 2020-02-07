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Κέρκυρα: Ανακοίνωσε Ολλανδό επιθετικό

Κέρκυρα: Ανακοίνωσε Ολλανδό επιθετικό

Κέρκυρα: Ανακοίνωσε Ολλανδό επιθετικό

Η ΠΑΕ Κέρκυρα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Γιούρι ντε Βίτερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΟΚ ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ανανακοινώνει την απόκτηση του Ολλανδού Youri de Winter. O 21χρονος που αγωνίστηκε στην U23 της Sparta Rotterdam παίζει στην θέση δεξί εξτρέμ και φορ. Του ευχόμαστε καλή αρχή και καλή επιτυχία».

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