Κέρκυρα: Ανακοίνωσε Ολλανδό επιθετικό

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΑΟΚ ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ανανακοινώνει την απόκτηση του Ολλανδού Youri de Winter. O 21χρονος που αγωνίστηκε στην U23 της Sparta Rotterdam παίζει στην θέση δεξί εξτρέμ και φορ. Του ευχόμαστε καλή αρχή και καλή επιτυχία».
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΡΟΜΑ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΑΝΖΕ -vs
ΛΙΛ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
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ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 105vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 112vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 111vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 121
ΑΝΖΕ -vs
ΛΙΛ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΑΡΑΓΚΑΤΣ -vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΓΙΕΡΕΒAΝ -
MINAUR BAIA MARE -vs
UNIREA DEJ -
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ -vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ -
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ -vs
ΠΡΙΜΠΡΑΜ -
DRITA BOGOVINJE -vs
KF KEK-U -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ -
DNIPRO-1 U21 -vs
ΜΕΤΑΛΟΥΡ ΖΑΠΟΡΙΤΖΙΑ -
ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ -vs
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -
ΣΑΙΝAΤ -vs
SAMUT SAKHON FC -
ΟΥΛΕΝΣAΚΕΡ/ ΚΙΖΑ -vs
ΣΤAΜΠΑΕΚ -
STICLA ARIESUL TURDA -vs
ACS GLORIA BISTRITA -
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -vs
ΒΙΜΠΟΡΓΚ -
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ -vs
FK SOCHI -
ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ -vs
ΒΑΣΤΕΡΑΣ -
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ -vs
SHKENDIJA -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ -
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
RABOTNICKI SKOPJE -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ Β -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
SIARKA TARNOBRZEG -vs
STAL KRASNIK -
ΜΠΡΙΝΕ -vs
ΣAΝΤΝΕΣ -
ΜΙAΛΜΠΙ -vs
ΚΑΛΜAΡ -
ΜΠΡΙΝΚΟΥΜΕΡ -vs
ΟΜΠΕΡΝΟΛΑΤ -
ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -
Η ΠΑΕ Κέρκυρα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Γιούρι ντε Βίτερ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΑΟΚ ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ανανακοινώνει την απόκτηση του Ολλανδού Youri de Winter. O 21χρονος που αγωνίστηκε στην U23 της Sparta Rotterdam παίζει στην θέση δεξί εξτρέμ και φορ. Του ευχόμαστε καλή αρχή και καλή επιτυχία».