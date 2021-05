Ο προπονητής της Ρεν επιβεβαίωσε ότι ο Ντα Σίλβα αποχωρεί το καλοκαίρι (pic)

Η ΑΕΚ φαίνεται πως είναι αποφασισμένη να αποκτήσει τον Νταμιέν Ντα Σίλβα, καθώς θεωρεί πως ο άσος της Ρεν είναι ο ιδανικός για να ηγηθεί της άμυνάς της την επόμενη σεζόν. Γι' αυτό και είναι πρόθυμη να του προσφέρει κλειστό τριετές συμβόλαιο με απολαβές που θα αγγίζουν τις 800.000 ευρώ τον χρόνο. Μία πρόταση η οποία σαφώς και δεν αφήνει αδιάφορο τον παίκτη, αλλά παράλληλα η περίπτωσή του παραμένει δύσκολη.

Πάντως, ο προπονητής της Ρεν Μπρουνό Ζενεσιό, ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με την Μονακό για το μέλλον του Ντα Σίλβα και επιβεβαίωσε πως ο έμπειρος στόπερ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα το καλοκαίρι.

«Είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Ντα Σίλβα θα αποχωρήσει το καλοκαίρι», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ζενεσιό σχετικά με το μέλλον του Γάλλου αμυντικού. Ο Ντα Σίλβα πήρε φανέλα βασικού στον αγώνα με τους Μονεγάσκους , ωστόσο στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

