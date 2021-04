Οι παίκτες της ΑΕΚ έστειλαν το μήνυμά τους κατά της European Super League. Κατά την έξοδό τους στον αγωνιστικό χώρο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play off της Super League Interwetten, φόρεσαν μπλουζάκια στα οποία αναγραφόταν το μήνυμα «Football is for the fans».

Η Ένωση έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε θέση για την ESL, η οποία διαλύθηκε τελικά 48 ώρες μετά την ίδρυσή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ελληνικοί σύνδεσμοι ευρωπαϊκών ομάδων κατά European Super League: «Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα στο όνειρο»

«Η UEFA έπεσε μέσα στην παγίδα που της έστησαν οι 12

Τέμπας για European Super League: «Oι ιδιοκτήτες των ομάδων έγιναν ρεζίλι, πλήρωσαν την αλαζονεία τους» (vid)

Ανιέλι: Έλεγε για... συμφωνία αίματος και ο ένας έφυγε μετά τον άλλον!