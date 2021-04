Τζόλης: Στην κορυφή της Ευρώπης το «golden boy» του ΠΑΟΚ! (pic)

Η εντυπωσιακή σεζόν του Χρήστου Τζόλη, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τον έχει οδηγήσει στην πρώτη θέση της λίστας των πιο αποτελεσματικών ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη για ηλικίες κάτω των 20 ετών.

Ο 19χρονος επιθετικός του «Δικεφάλου» μετράει μέχρι σήμερα 16 γκολ και 10 ασίστ, δηλαδή έχει συμμετοχή σε 26 γκολ, ένα άθροισμα που κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα.

Ο δεύτερος της λίστας, Αμπνταλάχ Σίμα της Σλάβιας Πράγας, έχει άθροισμα 21 γκολ-ασίστ και ακολουθεί ο Νόνι Μαντουέκε της PSV Αϊντχόφεν με άθροισμα 17 γκολ-ασίστ.

Teenagers with most G/A in Europe's top 5 leagues this season:

Florian Wirtz (17, Leverkusen) - 10 G/A

Arnaud Kalimuendo (19, Lens) - 10 G/A

Bukayo Saka (19, Arsenal) - 8 G/A

Giovanni Reyna (18, BVB) - 8 G/A

Adil Aouchiche (18, Saint-Étienne) - 6 G/A

— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) April 9, 2021