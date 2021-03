Τι ισχύει με τις κίτρινες ενόψει των play off και play out

Για την ερχόμενη Κυριακή (14/3) έχει προγραμματιστεί η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου και σε πολλές ομάδες ήδη από τα ματς που έγιναν το προηγούμενο τριήμερο, την 25η «στροφή», ξεκίνησε μία διαχείριση το ζήτημα των καρτών. Η οποία περνά απαρατήρητη για αρκετούς, όμως είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως για τους προπονητές, και για αυτό σε ορισμένες υπήρξαν «εκπλήξεις» στις ενδεκάδες τους. Ενόψει μάλιστα του φινάλε ενδέχεται να μεγιστοποιηθούν και θα σας εξηγήσουμε το γιατί.

Οι παίκτες μπαίνουν στα play off και τα play out με 0 κίτρινες ΟΜΩΣ όσοι συμπληρώσουν 4 που αντιστοιχούν σε ποινή μίας αγωνιστικής ή 7,10 κτλ που αντιστοιχούν σε δύο, δεν θα γλιτώσουν την τιμωρία, αλλά θα απουσιάσουν αυτόματα από τα πρώτα παιχνίδια των play off και play out.

Δηλαδή εάν κάποιος ποδοσφαιριστής είχε 6 κίτρινες και στα παιχνίδια που διεξήχθησαν το Σάββατο, την Κυριακή και χθες στο ΟΑΚΑ έφτασε τις 7, τότε αυτόματα θα απουσιάσει από την 26η αγωνιστική και την πρεμιέρα των play off ή play out, ανάλογα που συμμετέχει η ομάδα του.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για όσους φτάσουν την Κυριακή στο όριο, δηλαδή αν ο Χ συμπληρώσει 4 τότε θα «χάσει» το πρώτο παιχνίδι του μίνι τουρνουά που ακολουθεί. Το ζήτημα διαχείριση, κυρίως για όσους πάνε στα play out όπου και τα παιχνίδια είναι λιγότερα και το διακύβευμα μεγαλύτερο, μία κατηγορία δηλαδή, χαρακτηρίζεται πολύ σημαντικό.