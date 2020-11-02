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Η Θύρα 7 στο πλευρό της Σάμου (pic)

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Η Θύρα 7 μέσω των social media κάνει κάλεσμα σε όποιον μπορεί να βοηθήσει, για να σταλούν βασικά αγαθά στους κατοίκους της Σάμου που δοκιμάζονται τις τελευταίες ημέρες!

Η ανακοίνωση:

«ΑΥΡΙΟ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΤΙΣ 19.30 ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΤΑΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ..! ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ..!
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ :
ΜΑΣΚΕΣ , ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΣΕΝΤΟΝΙΑ , ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ , ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ( ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ , ΡΥΖΙ , ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ) ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ !»
 

ΑΥΡΙΟ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΤΙΣ 19.30 ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΤΑΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ...

Δημοσιεύτηκε από Kaminia Gate 7 - Καμινια Θυρα 7 στις Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2020

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