Η Θύρα 7 στο πλευρό της Σάμου (pic)

Η ανακοίνωση:
«ΑΥΡΙΟ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΤΙΣ 19.30 ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΤΑΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ..! ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ..!
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ :
ΜΑΣΚΕΣ , ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΣΕΝΤΟΝΙΑ , ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ , ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ( ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ , ΡΥΖΙ , ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ) ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ !»
ΑΥΡΙΟ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΤΙΣ 19.30 ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΤΑΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ...
Δημοσιεύτηκε από Kaminia Gate 7 - Καμινια Θυρα 7 στις Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2020