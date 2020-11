Χασάν: Έχει ξαναβάλει 6 φορές 2 γκολ σε ένα ματς! (pics & vids)

Στα επιτεύγματά του βέβαια έχει ματς με γκολ και ασίστ. Στην καριέρα του στο σύνολο έχει σκοράρει και δώσει ασίστ σε πέντε περιπτώσεις σε συλλογικό επίπεδο αλλά και με την Εθνική Αιγύπτου. Σε όλη τη σταδιοδρομία του σε ομάδες ο Χασάν έχει 265 ματς με 84 γκολ και 22 ασίστ.

Στον Ολυμπιακό το... ταμείο του έως τώρα είναι 59 ματς. Έχει 27 γκολ και 3 ασίστ σε αυτά. Ο Ολυμπιακός του απέδωσε και... φόρο τιμής στο Twitter του για τα τελευταία χρονικά γκολ του.

Ο Χασάν έχει πετύχει τα τρία τελευταία γκολ της ομάδας μας! Μπαίνοντας σε εβδομάδα Champions League, θυμηθείτε το γκολ του κόντρα στην Μαρσέιγ! / Hassan has scored our team’s last three goals! Getting back into the @ChampionsLeague mood, let’s remember his goal against Marseille! pic.twitter.com/RyoppQMTof

Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) November 1, 2020