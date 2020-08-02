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Λαμία: Κοντά σε Σαραμαντά

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Λαμία: Κοντά σε Σαραμαντά

Ο 27χρονος αριστερός μπακ φαίνεται πως θα κάνει το δρομολόγιο Νέα Σμύρνη-Λαμία

Σεφτέ στις μεταγραφές ενδέχεται να κάνει άμεσα η Λαμία, καθώς σε πρώτο πλάνο έχει περάσει η περίπτωση του Γιώργου Σαραμαντά.
 
Ο 27χρονος αριστερός μπακ μετά από μία τριετία στη Νέα Σμύρνη (81 ματς/1 γκολ) φαίνεται πως θα φύγει από τον Πανιώνιο και στο ΔΑΚ... τρέχουν την περίπτωσή του. Ακόμη δεν έχουν πέσει οι υπογραφές, αλλά όλα συνηγορούν πως οδεύουμε σε συμφωνία. 

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