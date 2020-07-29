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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Λαμία
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Λαμία: Στην Κύπρο ο Σασί

Λαμία: Στην Κύπρο ο Σασί

Λαμία: Στην Κύπρο ο Σασί

Ο 29χρονος επιθετικός συμφώνησε με την Καρμιώτισσα και θα επιστρέψει στο «Νησί της Αφροδίτης» 

Οριστικά παρελθόν από τη Λαμία αποτελεί πλέον ο Ισμαήλ Σασί. Ο 29χρονος Τυνήσιος φορ συμφώνησε με την Καρμιώτισσα της Κύπρου και θα επιστρέψει στο νησί όπου και αγωνίζονταν παλαιότερα με Οθέλο Αθηαίνου, ΑΕ Ζακακίου και ΑΕ Λεμεσού. 

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