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Λαμία: Κύπρος καλεί Σασί

Λαμία: Κύπρος καλεί Σασί

Λαμία: Κύπρος καλεί Σασί

Ο 29χρονος Τυνήσιος φορ βρίσκεται σε επαφές με τη Δόξα Κατοκωπιάς 

Ο Ισμαέλ Σασί δεν θα συνεχίσει στη Λαμία και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην Κύπρο, ο Τυνήσιος επιθετικός βρίσκεται σε επαφές με τη Δόξα Κατοκωπιάς. 

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