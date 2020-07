Ο Μανωλάς αποχώρησε στο 60' στο ματς με την Σασουόλο. Η Νάπολι έκανε γνωστό πως ο διεθνής Έλληνας στόπερ αντιμετώπισε κάποιο σοβαρό μώλωπα στα πλευρά.

Ετσι, μένει να φανεί αν θα χάσει το ματς με την Μπαρτσελόνα (8/8).

Kostas #Manolas came off early today because of some severe bruising to the ribs

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 25, 2020