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Λαμία: Πάει για Σκόνδρα

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Ο 32χρονος αμυντικός ενδέχεται να γίνει η πρώτη καλοκαιρινή προσθήκη της ομάδας 

Σε επαφές με τον Απόστολο Σκόνδρα βρίσκεται η Λαμία και είναι πιθανό ο 32χρονος στόπερ να γίνει συμπαίκτης με τον αδερφό του Γιάννη, που έχει συμφωνήσει να ανανεώσει με την ομάδα. 
 
Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός αποχώρησε πρόσφατα από τον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου και έπαιζε για επτά σερί σεζόν (19 ματς/1 γκολ φέτος), ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Διαγόρα, Θρασύβουλο και Ατρόμητο. 

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