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Σίμος: «Τελείωσε μία δύσκολη χρονιά»

Σίμος: «Τελείωσε μία δύσκολη χρονιά»

Σίμος: «Τελείωσε μία δύσκολη χρονιά»

Ο κόουτς του ΟΦΗ... αναρωτήθηκε τι θα γίνονταν αν δεν διακόπτονταν η σεζόν λόγω του κορονοϊού 

Η χρονιά τελείωσε με ήττα για τον ΟΦΗ και ο Γιώργος Σίμος σχολίασε μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ πως ουδείς γνωρίζει πως θα ολοκληρώνονταν εάν συνεχίζονταν κανονικά μετά την 1η Μαρτίου. 
«Σιγά σιγά βάζουμε νέα παιδιά στην ομάδα. Θύμιζε ένα παιχνίδι από αυτά που θα γίνουν στην αρχή της χρονιάς. Είχαμε παρά πολλές τελικές, εγώ θέλω να πω ευχαριστώ στους παίκτες για την προσπάθεια που έκαναν. Τελείωσε μια δύσκολη χρονιά, δεν θα μάθουμε ποτέ πως θα πήγαινε αν υπήρχε συνέχεια μετά την 1η Μαρτίου. Το καλό είναι ότι οι περισσότεροι έμειναν υγιείς, έχουμε μπροστά μας τρεις εβδομάδες ξεκούρασης, επιστρέφουμε στις 10 Αυγούστου. Έρχεται μια δύσκολη χρόνια, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον οργανισμό, δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας και συνεχίζουμε τον προγραμματισμό μας για τη νέα χρονιά», ανέφερε ο κόουτς των κρητικών στη NOVA.

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