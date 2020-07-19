Σίμος: «Τελείωσε μία δύσκολη χρονιά»
Ο κόουτς του ΟΦΗ... αναρωτήθηκε τι θα γίνονταν αν δεν διακόπτονταν η σεζόν λόγω του κορονοϊού
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Ο κόουτς του ΟΦΗ... αναρωτήθηκε τι θα γίνονταν αν δεν διακόπτονταν η σεζόν λόγω του κορονοϊού