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Λαμία: Πάει για Πέλκα

Λαμία: Πάει για Πέλκα

Λαμία: Πάει για Πέλκα

Ο 21χρονος χαφ είναι πιθανό να κάνει το δρομολόγιο Τρίκαλα-Λαμία και να συνεχίσει στη Super League 

Το δρομολόγιο Τρίκαλα-Λαμία είναι πιθανό να κάνει ο Βασίλης Πέλκας. Ο 21χρονος χαφ (ξάδερφος του Δημήτρη Πέλκα που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ) και τα Τρίκαλα που ανήκει βρίσκονται σε επαφές με τη Λαμία και είναι πιθανό να υπάρξει συμφωνία. Ο νεαρός μέσος αγωνίστηκε φέτος σε 9 αγώνες της Football League (1 γκολ). 

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