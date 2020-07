Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και ενόψει της αναμέτρησης ο Βαλμπουενά εξέφρασε την περηφάνια του που αγωνίζεται με την ερυθρόλευκη φανέλα, κάτι που του δίνει κίνητρο για το ματς.

«Παίζοντας για την περηφάνια αυτής της φανέλας», έγραψε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος μετράει οκτώ γκολ και 23 ασίστ σε 38 παιχνίδια τη φετινή σεζόν.

Playing for the pride of this jersey #Olympiacos pic.twitter.com/W4PSmP3kkP

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) July 12, 2020