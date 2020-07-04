ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE
  • A1 VOLLEY

  • LIVE

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2

    vs

    ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 0

    LIVE MATCH

ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ολυμπιακός
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Ολυμπιακός: Στο... κάδρο ξανά ο Πέπε για αντί-Καμαρά! (vid)

Ολυμπιακός: Στο... κάδρο ξανά ο Πέπε για αντί-Καμαρά! (vid)

Ολυμπιακός: Στο... κάδρο ξανά ο Πέπε για αντί-Καμαρά! (vid)

Το όνομα του Πέπε ή αλλιώς Πέδρο Φελίπε Φιγκεϊρέδο Ροντρίγκες φιγουράρει ψηλά στην λίστα του Πέδρο Μαρτίνς για αντί-Καμαρά. Η... σύνδεση με Σεμέδο και Καφού.

Ο Πέπε είναι μία περίπτωση παίκτη που παίζει εξάρι αλλά και οκτάρι. Έχει συμβόλαιο έως το 2024 με τη Βιτόρια Γκιμαράες ενώ εμπλοκή στα δικαιώματά του έχει και η Μπενφίκα & γενικά δεν συνιστά μία τόσο εύκολη περίπτωση. Φέτος είχε 42 ματς με 5 γκολ και 3 ασίστ και είναι ένας παίκτης που ξέρει και έχει ξεχωρίσει ξανά ο Μαρτίνς.
 
Πρόκειται για μία επιλογή ως αντί-Καμαρά, με τον Αφρικανό να παραμένει εξαιρετικά πιθανό να αποχωρήσει, όπως έχουμε καταγράψει και με καλή μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλα τα ενδεχόμενα. Ο Πέπε είναι ένας παίκτης από το γραφείο του Ουλίσες Σάντος, μάνατζερ των Ρούμπεν Σεμέδο και Καφού ενώ στο παρελθόν ο Ολυμπιακός είχε τσεκάρει και την υπόθεση του μέσου Πελέ, που επίσης εκπροσωπείται από τον Σάντος.
 
 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα