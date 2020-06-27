Αρης: «Τέλος» ο Λάρσον
Η αναμέτρηση Κυπέλλου με την ΑΕΚ ήταν η τελευταία εμφάνιση του Σουηδού με τη φανέλα των «κίτρινων»
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
Η αναμέτρηση Κυπέλλου με την ΑΕΚ ήταν η τελευταία εμφάνιση του Σουηδού με τη φανέλα των «κίτρινων»