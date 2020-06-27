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Αρης: «Τέλος» ο Λάρσον

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Η αναμέτρηση Κυπέλλου με την ΑΕΚ ήταν η τελευταία εμφάνιση του Σουηδού με τη φανέλα των «κίτρινων»

Παρελθόν από τον Αρη αποτελεί ο Ντάνιελ Λάρσον και ο αγώνας Κυπέλλου με την ΑΕΚ ήταν ο τελευταίος του με την «κίτρινη» φανέλα. Ο Σουηδός επιθετικός αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, ούτως ή άλλως έμεινε εκτός αποστολής για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ λόγω τραυματισμού και εκτός απρόοπτου θα συνεχίσει στην Κύπρο και τον Απόλλωνα Λεμεσού
 
Ο 33χρονος αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη και συνολικά έπαιξε σε 49 επίσημους αγώνες του Αρη (7 γκολ). Μετά το ντέρμπι κόντρα στον  «Δικέφαλο του Βορρά» αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. 

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