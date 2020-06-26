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Ρέι: «Επιστρέφω στον ΠΑΟΚ»

Ρέι: «Επιστρέφω στον ΠΑΟΚ»

Ρέι: «Επιστρέφω στον ΠΑΟΚ»

Ο Αργεντινός γκολκίπερ αναφέρθηκε στο μέλλον του και επί του παρόντος είπε πως θα γυρίσει στην Τούμπα 

Την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και... βλέπουμε προανήγγειλε ο Ροντρίγκο Ρέι, μέσω των όσων είπε σε ΜΜΕ της χώρας του. «Δύσκολα θα μείνω στην Γοδόι, αφού υπάρχουν κάποια περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Θα μείνω στη Μεντόζα και μόλις πάρω το οκ θα επιστρέψω στην Ελλάδα. Εκεί έχω ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και εάν έρθει κάποια πρόταση θα δούμε τι θα γίνει. Στην Ελλάδα παίζουν τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν, η οποία ξεκίνησε και πάλι πριν από τρεις εβδομάδες...», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αργεντινός γκολκίπερ.

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