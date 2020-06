ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικό μήνυμα στήριξης σε Μίσιτς (vid)

Ο Κροάτης το τελευταίο διάστημα δίνει την δική του μάχη, στην οποία δεν είναι μόνος. Δίπλα του είναι όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου και φυσικά ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν ένα σχετικό βίντεο στο twitter αναφέροντας τα εξής: «Να μείνεις δυνατός για να μπορέσουμε να παίξουμε και πάλι μαζί, να παλέψουμε, να γελάσουμε, να κλάψουμε, να υποφέρουμε, να κερδίσουμε, να απολαύσουμε και να ονειρευτούμε μαζί. Γιατί είναι η δική μας μάχη. Η δική μας νίκη...».

Dear Josip, we're together in this. Stay strong. This is our fight... #PAOKfamily #MrVertical pic.twitter.com/goZrwV5Tmz

— PAOK FC (@PAOK_FC) June 20, 2020