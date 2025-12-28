ΠΑΟΚ - Μπέτις: Ο Ίσκο κάνει αρθροσκόπηση και χάνει το ματς της Τούμπας
Ο Ίσκο είναι ένας ποδοσφαιριστής με «πλούσιο» ταλέντο, το οποίο όμως για μια σειρά από λόγους δεν είδαμε ποτέ στην πλήρη εξέλιξή του. Ένας από αυτούς, είναι και οι τραυματισμοί.
Ο Ισπανός άσος της Μπέτις υπέστη έναν ακόμη, για τον οποίο θα χρειαστεί να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση την Δευτέρα (29/12), με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός μάχης για το παιχνίδι της 22ας Ιανουαρίου με τον ΠΑΟΚ.
Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου θα υποδεχθεί τους Ανδαλουσιανούς στο φινάλε της League Phase του Europa και θα τους αντιμετωπίσει χωρίς τον 33χρονο μεσοεπιθετικό που την τρέχουσα περίοδο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να μετράει μόλις 39 αγωνιστικά λεπτά!
🚨 ¡ISCO ESTARÁ UN MES MÁS DE BAJA!— Post United (@postunited) December 27, 2025
🏥 Pasará por quirófano el próximo lunes para someterse a una artroscopia
ℹ️ @MundoBetis_ pic.twitter.com/G37cySZMxy
