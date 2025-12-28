Ο Ισπανός άσος στέκεται και πάλι άτυχος καθώς θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και θα μείνει εκτός τουλάχιστον για ένα μήνα.

Ο Ίσκο είναι ένας ποδοσφαιριστής με «πλούσιο» ταλέντο, το οποίο όμως για μια σειρά από λόγους δεν είδαμε ποτέ στην πλήρη εξέλιξή του. Ένας από αυτούς, είναι και οι τραυματισμοί.

Ο Ισπανός άσος της Μπέτις υπέστη έναν ακόμη, για τον οποίο θα χρειαστεί να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση την Δευτέρα (29/12), με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός μάχης για το παιχνίδι της 22ας Ιανουαρίου με τον ΠΑΟΚ.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου θα υποδεχθεί τους Ανδαλουσιανούς στο φινάλε της League Phase του Europa και θα τους αντιμετωπίσει χωρίς τον 33χρονο μεσοεπιθετικό που την τρέχουσα περίοδο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να μετράει μόλις 39 αγωνιστικά λεπτά!