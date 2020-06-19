«Ιντεπεντιέντε για Σολδάνο»
Η Μπόκα Τζούνιορς φαίνεται πως απέκτησε... αντίζηλο για την απόκτηση του Αργεντινού φορ
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτακτη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
LIVE
ΤΟΤΕΝΑΜ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 0vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ 73vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΛΜΠAΟ 79vs
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 86
LIVE
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 11vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 9
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 73vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
LIVE
ΤΟΤΕΝΑΜ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 0vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
LIVE
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ 2vs
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 4
ΤΕΛΙΚΟ
FK SOCHI 10vs
ΡΟΣΤΟΦ 1
LIVE
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 11vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 9
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΛΜΠAΟ 79vs
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ 73vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84
Η Μπόκα Τζούνιορς φαίνεται πως απέκτησε... αντίζηλο για την απόκτηση του Αργεντινού φορ