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«Ιντεπεντιέντε για Σολδάνο»

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Η Μπόκα Τζούνιορς φαίνεται πως απέκτησε... αντίζηλο για την απόκτηση του Αργεντινού φορ 

Σε επαφές με την Μπόκα Τζούνιορς για να επεκταθεί ο δανεισμός του Φράνκο Σολδάνο κάτι που αποτελεί και επιθυμία του παίκτη βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όμως φαίνεται πως προέκυψε και νέος «μνηστήρας». Σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας του ποδοσφαιριστή, ο Αργεντινός στράικερ βρίσκεται στο «στόχαστρο» και της Ιντεπεντιέντε, που αναζητά  «9άρι» μετά την αποχώρηση του  Σίλβιο Ρομέρο. 

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