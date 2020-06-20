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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ολυμπιακός
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Τσιμίκας: Νέο ποστάρισμα με τον σκύλο του (pic)

Τσιμίκας: Νέο ποστάρισμα με τον σκύλο του (pic)

Τσιμίκας: Νέο ποστάρισμα με τον σκύλο του (pic)

Ο διεθνής μπακ της ομάδας του Ολυμπιακού έκανε ένα νέο post στο Instagram του με έναν εκ των σκύλων του.

Δείτε πιο κάτω το ποστάρισμα...

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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