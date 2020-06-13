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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ξάνθη
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Κάστρο: «Κάθε ματς είναι τελικός»

Κάστρο: «Κάθε ματς είναι τελικός»

Κάστρο: «Κάθε ματς είναι τελικός»

Ο Αργεντινός φορ της Ξάνθης στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του «καίγεται» για βαθμούς

Με το...αριστερό ξεκίνησε η Ξάνθη τις υποχρεώσεις της στα play out και ο Κάστρο τόνισε μετά την ήττα από τον Βόλο πως κάθε ματς είναι «τελικός». 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Για το σημερινό παιχνίδι: «Δεν τα καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Δεν είχαμε κάποιο επίσημο παιχνίδι στα πόδια σε σχέση με την αντίπαλη ομάδα. Η αποχή επηρέασε όλες τις ομάδες και στο επόμενο παιχνίδι θα πάμε καλύτερα».
 
Για την αποχή από τους αγώνες: «Είναι πολύ δύσκολα, γιατί στις προπονήσεις έχουμε ρυθμό αλλά ο αγώνας είναι διαφορετικός. Η αντίπαλη ομάδα πέτυχε το γκολ και είχε καλύτερη ψυχολογία.»
 
 Για την συνέχεια του πρωταθλήματος: «Θα είναι δύσκολο για εμάς καθώς είμαστε χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Κάθε ματς είναι τελικός. Το επόμενο παιχνίδι είναι εντός και θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη». 

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