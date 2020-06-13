Κάστρο: «Κάθε ματς είναι τελικός»
Ο Αργεντινός φορ της Ξάνθης στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του «καίγεται» για βαθμούς
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ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 0vs
ΜΙΛΑΝ 0
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ΓΡΑΝAΔΑ 2vs
ΧΕΤAΦΕ 1
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ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΛΕΒAΝΤΕ 1
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ΛΑΜΙΑ 1
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ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
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ΚΟΛΩΝΙΑ 1vs
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ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 5
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ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
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ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
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ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 0
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Ο Αργεντινός φορ της Ξάνθης στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του «καίγεται» για βαθμούς