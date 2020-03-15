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Ολυμπιακός: Το ποστάρισμα του Τσιμίκα για το «μένουμε σπίτι» (pic)

Ολυμπιακός: Το ποστάρισμα του Τσιμίκα για το «μένουμε σπίτι» (pic)

Ολυμπιακός: Το ποστάρισμα του Τσιμίκα για το «μένουμε σπίτι» (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε ανάρτηση με τον σκύλο του από το σπίτι του, στέλνοντας και αυτός το μήνυμα των ημερών για την προφύλαξη για τον κορονοϊό.

Το ποστάρισμα του Τσιμίκα:

tsimikas21 #godsplan Family first #menoumespiti #fuerte: πρώτα η οικογένεια, μένουμε σπίτι.

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