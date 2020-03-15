Ολυμπιακός: Το ποστάρισμα του Τσιμίκα για το «μένουμε σπίτι» (pic)

Το ποστάρισμα του Τσιμίκα:
tsimikas21 #godsplan Family first #menoumespiti #fuerte: πρώτα η οικογένεια, μένουμε σπίτι.
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 1
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΤΑΜΠΟΦ -vs
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ -
Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε ανάρτηση με τον σκύλο του από το σπίτι του, στέλνοντας και αυτός το μήνυμα των ημερών για την προφύλαξη για τον κορονοϊό.
Το ποστάρισμα του Τσιμίκα:
tsimikas21 #godsplan Family first #menoumespiti #fuerte: πρώτα η οικογένεια, μένουμε σπίτι.