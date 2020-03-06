ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 87vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 81vs
ΜΙΛAΝΟ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 2vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
LIVE
ΜΠΑΟΥΡΟΥ 16vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 16
LIVE
SAO JOSE 27vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 24
ΦΡAΝΚΑ -vs
ΜΙΝΑΣ -
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ -vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ -
LIVE
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA -vs
CHINA -
JOHNSON/JOHNSON -vs
HOVHANNISYA/SARKISS. -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
ARANGO/BOSIO -vs
JOVIC/PERRIN -
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
PEREZ/SANDERS -vs
NEEL/SANTAMARIA -
STOSUR/WICKMAYER -vs
GLEASON/LOEB -
BERNARD TOMIC -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
DOI/SIEGEMUND -vs
MCNALLY/PEGULA -
BLINKOVA/MCHALE -vs
NINOMIYA/YANG -
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
VINCENT STOUFF -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
KRAWCZYK/OLMOS -
SCOTT PUODZIUNAS -vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
GUILLERMO/MANASSE -vs
MCADOO/PARKS -
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ -vs
MATTHEW ROMIOS -
RHETT PURCELL -vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ -
ARNEODO/CARUSO -vs
SINNER/TIAFOE -
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ -vs
JORDAN SMITH -
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ -vs
HSU YU HSIOU -
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ -vs
NIKITA VOLONSKI -
CHAPPELL/STALDER -vs
PEREZ/ZHU -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL -
KING/ZVONAREVA -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
CASTELNUOVO/HAERTEIS -vs
RAPP/REDLICKI -
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ -vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
GAIO/LORENZI -
BARRIENTOS/ORE -vs
BUTSCH/RYBAKOV -
KORDA/KRUEGER -vs
GONG/REESE -
LUZ/MATOS -vs
K. KING/PATINO -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ -vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -
KATHERINE WESTBURY -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
MICHIKA OZEKI -vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ -
ALICIA SMITH -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
MISAKI MATSUDA -vs
IVANA POPOVIC -
YURIKO MIYAZAKI -vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -vs
AYUMI HIRATA -
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
PARK SOHYUN -vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ -
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -
JORDAN THOMPSON -vs
THIAGO MONTEIRO -
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
KAJITANI/SATO -
TAYLOR/TAYLOR -vs
BEALE/FANCUTT -
PHILIPPINES -vs
GREECE -
ALBERTO LIM -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -
JAPAN -vs
ECUADOR -
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ -vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
HSU/ROMIOS -
NEW ZEALAND -vs
VENEZUELA -
FINN TEARNEY -vs
JORDI MUNOZ ABREU -
HAYASHI/MORISAKI -vs
OKAMURA/OKUNO -
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
OZEKI/UEDA -
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
BOZOVIC/POPOVIC -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
JESON PATROMBON -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
SHEIL KOTECHA -
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
GEORGIA -vs
ESTONIA -
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
INDONESIA -vs
KENYA -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
LO CHIEN HSUN -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ZIMBABWE -vs
SYRIA -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ELISA CAMERANO -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
KATY DUNNE -vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ΓΚΑΡΑΝΓΚAΝΓΚΑ ΤΑΚΑΝΙ -vs
HAZEM NAW -
LUCA NARDI -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
COSTIN PAVAL -
DAVID SUSANTO -vs
ISMAEL MZAI -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
OZ/SEZER -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
APOSTOL/GRIGORIU -vs
BOYER/DAMM -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
PAAR/WACHACZYK -vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
TURKEY -vs
ISRAEL -
DARYA KASATKINA -vs
CAMILA GIORGI -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
MANJI/STEVENSON -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
MANAFOV/PICHLER -vs
HAJEK/VILARDO -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
LEE/ROMEO -
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
CELEBIC/SAVELJIC 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 0
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
DUSTY BOYER -
LAMINE OUAHAB -vs
LY NAM HOANG -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
TIM HANDEL -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 0
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
AMINA ANSHBA -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ -
MOROCCO -vs
VIETNAM -
A. BARROSO CAMPOS -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
J. V. D. SCHULENBURG -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
HELLER/TOREBKO -vs
BORZA/DIMA -
DANILINA/KOVAL -vs
JANI/SHERIF -
LEBANON -vs
THAILAND -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -
CARIPI/HUNTER -vs
BONZI/MARTINEAU -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ANNA-LENA FRIEDSAM -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV -
ARENDS/BECKLEY -vs
CARR/DENOLLY -
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -vs
INIGO CERVANTES -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
LEE DUCKHEE -
CENGIZ/HOURIGAN -vs
LE BIHAN/NOEL -
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
FALLERT/MORENO -vs
DUSSIN/JONCOUR -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
CUROVIC/OSTLUND -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
KLASEN/KOELZER -vs
GASPAR/MASAROVA -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
NAM JI SUNG -
GHORBEL/TESSA -vs
KILANI/KOROLEV -
MURRAY/STOLLAR -vs
MELNIKOVA/WALTERT -
CORNUT/SCHMITZ -vs
THANOS/XILAS -
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
JUAN CERUNDOLO -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
NICOLAS ARRECHE -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
GIMBRERE/MORANDAIS -vs
HERRMANN/PRISACARIU -
CROATIA -vs
INDIA -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
TSENG CHUN HSIN -
UKRAINE -vs
CHINESE TAIPEI -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
SOUTH AFRICA -
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
AUSTRIA -vs
URUGUAY -
LAURINAS GRIGELIS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
LITHUANIA -vs
PORTUGAL -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
GERMANY -vs
BELARUS -
KARLIS OZOLINS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
DENMARK -vs
PUERTO RICO -
DEMBEK/FALCAO -vs
BANES/ELLIS -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
HUNGARY -vs
BELGIUM -
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
QUINTON VEGA -
LATVIA -vs
EGYPT -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
JULIUS TVERIJONAS -vs
JOAO SOUSA -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ILYA MARCHENKO -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
NORWAY -vs
BARBADOS -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
POLAND -vs
HONG KONG -
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MARCELO BARRIOS VERA -
SWEDEN -vs
CHILE -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
LAM CHING -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
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IGNACIO GARCIA -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
CERVANTES/ROCA -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
HARRIS/KUBLER -vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -
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BLAISE BICKNELL -
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JAMAICA -
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MEXICO -vs
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TUNISIA -
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JERZY JANOWICZ -vs
YEUNG PAK LONG -
MANUEL SANCHEZ -vs
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MARCELO AREVALO -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
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SRI LANKA -
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ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
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ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ -
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
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PORTLAND PILOTS -
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ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
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ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ -vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ -
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ -vs
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ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ -vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ -
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ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ -vs
ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ -
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ -vs
ΚAΠΙΤΟΛ -
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ -vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ -
ΜΠΙΓΚΟΥΑ -vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ -
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ -vs
ΚΟΜΠΡΕΣAΛ -
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -
RIVER PLATE (W) -vs
BOCA JUNIORS (W) -
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ -vs
ΣΑΝ ΧΟΥAΝ ΒΟΛΛΕΥ -
ATENEO VOLEY -vs
ΣΙΟΥΝΤAΝΤ -
ΜΟΝΤΕΡΟΣ -vs
ΝΤΡΙΝ ΜΠΟΛΙΒAΡ -
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ΤΖΙΓΚAΝΤΕΣ ΝΤΕΛ ΣΟΥΡ -
ΗΠΑ (Γ) -vs
ΑΓΓΛΙΑ (Γ) -
COMERCIAL-MS -vs
COSTA RICA MS -
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ -
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ -vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ -
MELBOURNE KNIGHTS -vs
ΧAΜΕ ΣΙΤΙ -
PORT MELBOURNE SC -vs
SOUTH MELBOURNE -
GREEN GULLY -vs
ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ -vs
ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ -
OAKLEIGH CANNONS -vs
ALTONA MAGIC -
DANDENONG CITY -vs
ΑΒΟΝΤΕΙΛ ΧAΙΤΣ -
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ -vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ -
ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡAΝΓΚ -vs
ΜΑΚΑΣAΡ -
ΜΠΑΡΙΤΟ ΠΟΥΤΕΡΑ -vs
ΜΠΑΛΙ -
UKM -vs
ΚΕΛΑΝΤΑΝ ΣΤΕΙΤ -
ΤΕΡΕΝΓΚΑΝΟΥ 2 -vs
ΠΕΡΜΠΑΝΤΑΝAΜ ΚΕΜΑΤΖΟΥAΝ ΝΕΓΚΕΡΙ ΠΕΡAΚ -
ΚΕΛΑΝΤAΝ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΚAΤΣΙΝΓΚ -
PARA HILLS KNIGHTS -vs
ADELAIDE OLYMPIC -
ΚΑΜΠΕΛΤAΟΥΝ -vs
CROYDON KINGS -
NE METROSTARS -vs
ADELAIDE CITY -
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ -vs
ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
MAGWE -vs
ΣΑΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΙΝΤ -
OLEKSANDRIA U19 -vs
MET. ZAPORIZHYA U19 -
VOLYN LUTSK U19 -vs
DESNA U19 -
VORSKLA U19 -vs
ZORYA LUHANSK U19 -
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ -vs
ΣΧΙ ΜΙΝΧ -
SUMQAYIT B -vs
ΚΕΣΛΑ B` -
ΤΟΥΡAΝ ΤΟΒΟΥΖ -vs
ΜΟΙΚ ΜΠΑΚΟΥ -
ΑΓΚΣΟΥ -vs
ΚΑΠAΖ -
ΣΟΝΙΚΜΠΟΥΜ -vs
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -
ΑΝΙAΓΚ -vs
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -
FK ORENBURG U19 -vs
ARSENAL TULA U19 -
DINAMO MOSKVA U19 -vs
TAMBOV U19 -
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ U19 -vs
ΠΡΙΜΠΡAΜ U19 -
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