Ο Βάργκα έκανερ το 2-1 για την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, ύστερα από φανταστική μπαλιά του Γκατσίνοβιτς.

Η ΑΕΚ «χτύπησε» δις στο πρώτο δεκάλεπτα του δεύτερου μέρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών.

Στο 55' η αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, έβγαλε άψογη σέντρα, ο Μπάρναμπας Βάργκα κέρδισε άπαντες στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους πρωταθλητές.

Το γκολ του Βάργκα για το 2-1 της ΑΕΚ