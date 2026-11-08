ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Άψογη σέντρα από τον Γκατσίνοβιτς, ολοκλήρωσε την ανατροπή ο Βάργκα
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Ο Βάργκα έκανερ το 2-1 για την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, ύστερα από φανταστική μπαλιά του Γκατσίνοβιτς.
Η ΑΕΚ «χτύπησε» δις στο πρώτο δεκάλεπτα του δεύτερου μέρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών.
Στο 55' η αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, έβγαλε άψογη σέντρα, ο Μπάρναμπας Βάργκα κέρδισε άπαντες στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους πρωταθλητές.
Το γκολ του Βάργκα για το 2-1 της ΑΕΚ
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