Ο Ολυμπιακός θα έχει ένα ακόμα sold out στο προσεχές ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και έτσι θα συνεχίσει να έχει τη σχετική πρωτιά στα εισιτήρια στη Λίγκα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (8/11, 21:00) στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής και ο κόσμος ακόμη και τώρα μπορεί να κλείσει εισιτήριο, αφού προέκυψαν επιστροφές από χορηγούς. Κατά τα άλλα πρόκειται να υπάρξει sold out και στον επερχόμενο αγώνα των Πειραιωτών στο Φάληρο. Άλλο ένα δηλαδή για φέτος και σε συνέχεια των προηγούμενων ετών.

Έτσι θα συνεχιστεί και η κορυφή του Ολυμπιακού στα εφετινά εισιτήρια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Λίγκας, ο μέσος όρος εισιτηρίων για τον Ολυμπιακό είναι στα 29.432 σε σύνολο 117.727. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη με 27.754 μέσο όρο και 111.014 συνολικά. Μπορείτε να δείτε και το σχετικό πινακάκι: