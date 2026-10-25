Για τρίτη διαδοχική αγωνιστική ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε την ίδια 11αδα για τον αγώνα (19:30) με τον Ατρόμητο στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Άρης θα ψάξει την 3η σερί νίκη του στη Super League και καθώς η 11αδα που επιλέχθηκε στους προηγούμενους αγώνες έφερε και τα επιθυμητά αποτελέσματα, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν είχε λόγο να αλλάξει το παραμικρό. Κι έτσι ο Ρικάρντο Βέλιο θα είναι κάτω από την εστία με δίδυμο στο κέντρο της άμυνας τους Φαμπιάνο-Σούταλο καθώς οι Πετρίς (δεξιά) και Ρίτσαρτς (αριστερά) θα καλύψουν τα άκρα.

Ούρος Ράσιτς και Μάρτιν Χόνγκλα είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι και οι Μπρούμα-Γκαρέ θα αγωνιστούν στα δύο άκρα της επίθεσης. Καντεβέρε και Κουαμέ είναι στην κορυφή στο 4-4-2 του Άρη.