Άρης: Ο Γρηγορίου δεν άλλαξε τίποτα στην 11αδα
Ο Άρης θα ψάξει την 3η σερί νίκη του στη Super League και καθώς η 11αδα που επιλέχθηκε στους προηγούμενους αγώνες έφερε και τα επιθυμητά αποτελέσματα, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν είχε λόγο να αλλάξει το παραμικρό. Κι έτσι ο Ρικάρντο Βέλιο θα είναι κάτω από την εστία με δίδυμο στο κέντρο της άμυνας τους Φαμπιάνο-Σούταλο καθώς οι Πετρίς (δεξιά) και Ρίτσαρτς (αριστερά) θα καλύψουν τα άκρα.
Ούρος Ράσιτς και Μάρτιν Χόνγκλα είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι και οι Μπρούμα-Γκαρέ θα αγωνιστούν στα δύο άκρα της επίθεσης. Καντεβέρε και Κουαμέ είναι στην κορυφή στο 4-4-2 του Άρη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.