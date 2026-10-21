Άρης: Το ζήτημα των καρτών που θέλει διαχείριση

Πέντε παίκτες του Άρη έχουν ήδη δύο κίτρινες, με Φαμπιάνο και Σούταλο να βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω των περιορισμένων επιλογών στα στόπερ.

Ο Άρης έχει αρχίσει να αποκτά σταθερότητα σε πρόσωπα και αποτελέσματα, όμως την ίδια στιγμή δημιουργείται ένα ακόμη θέμα, το οποίο κάποια στιγμή θα ερχόταν και ο Μιχάλης Γρηγορίου χρειάζεται να διαχειριστεί το επόμενο διάστημα.

Οι κίτρινες κάρτες αυξάνονται και μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά πέντε ποδοσφαιριστές έχουν φτάσει ήδη τις δύο.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται όμως στην άμυνα και συγκεκριμένα στους Φαμπιάνο και Σούταλο. Αυτό το δίδυμο έχει σταθεροποιηθεί στα στόπερ, ωστόσο η παρουσία αμφότερων στη σχετική λίστα με τις κάρτες αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω των περιορισμένων εναλλακτικών επιλογών. Για την ακρίβεια, ο Ματάρ Τιάμ παραμένει εκτός, γεγονός που στενεύει τα περιθώρια του τεχνικού επιτελείου στα στόπερ και καθιστά ακόμη σημαντικότερη τη διαχείριση των δύο βασικών κεντρικών αμυντικών.

Στις δύο κίτρινες βρίσκονται επίσης οι: Γκαρέ, Καντεβέρε και Ράτσιτς, με τον Άρη να μπαίνει πλέον σε μία περίοδο όπου η διαθεσιμότητα του ρόστερ αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Το ζήτημα δεν έχει ακόμη δημιουργήσει αγωνιστική απουσία, όμως είναι από αυτά που μπορούν να επηρεάσουν τον σχεδιασμό ενός προπονητή σε βάθος αγωνιστικών. Συνεπώς, για τον Γρηγορίου, την ώρα που μόλις τώρα αρχίζει να βρίσκει μεγαλύτερη σταθερότητα σε ενδεκάδα και ρόλους, κάθε αναγκαστική αλλαγή αποκτά διαφορετικό βάρος.