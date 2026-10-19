Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν και είναι μια από τις 42 ομάδες στην Ευρώπη που το έχει καταφέρει.

Με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες στις έξι πρώτες αγωνιστικές η ΑΕΚ συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα από πέρυσι καθώς έχει συμπληρώσει σχεδόν ένα χρόνο από την τελευταία της ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Μάλιστα, όπως παρουσίασε το Football Meeets Data, η ΑΕΚ είναι μια από τις 42 ομάδες από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας που είναι αήττητη από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

42 teams are still unbeaten in Europe's top flights 🛡️ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 The New Saints lead the way with 13 league games without a loss. 🇷🇸 Crvena Zvezda and 🇸🇮 Maribor are on 12. Who drops first? 👇 👉 Full team-level projections for 225+ competitions available in our Simulator https://t.co/Oo90Rd16E2 — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 19, 2026

Ανάμεσα στις 42 ομάδες είναι και η αυριανή αντίπαλος της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, η Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και άλλα μεγάλα κλαμπ όπως η Μπάγερν, η Μπαρτσελόνα, η Ίντερ, η Μίλαν, η Ρόμα και η Ντόρτμουντ.