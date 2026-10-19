ΑΕΚ: Ανάμεσα στις 42 αήττητες ομάδες της Ευρώπης

ΑΕΚ: Ανάμεσα στις 42 αήττητες ομάδες της Ευρώπης

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ΑΕΚ: Ανάμεσα στις 42 αήττητες ομάδες της Ευρώπης

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Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν και είναι μια από τις 42 ομάδες στην Ευρώπη που το έχει καταφέρει.

Με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες στις έξι πρώτες αγωνιστικές η ΑΕΚ συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα από πέρυσι καθώς έχει συμπληρώσει σχεδόν ένα χρόνο από την τελευταία της ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Μάλιστα, όπως παρουσίασε το Football Meeets Data, η ΑΕΚ είναι μια από τις 42 ομάδες από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας που είναι αήττητη από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Ανάμεσα στις 42 ομάδες είναι και η αυριανή αντίπαλος της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, η Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και άλλα μεγάλα κλαμπ όπως η Μπάγερν, η Μπαρτσελόνα, η Ίντερ, η Μίλαν, η Ρόμα και η Ντόρτμουντ.

 

@Photo credits: INTIME
     

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