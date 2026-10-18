Άρης: Ο Μπρούμα σκόραρε μετά από 20 μήνες!

Άρης: Ο Μπρούμα σκόραρε μετά από 20 μήνες!

Βασίλης Βλαχόπουλος
Άρης: Ο Μπρούμα σκόραρε μετά από 20 μήνες!

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Άρης προηγείται της Κηφισιάς στη Λεωφόρο με σκόρερ τον Μπρούμα ο οποίος σκόραρε έπειτα από 20 ολόκληρους μήνες!

Προφανώς σε αυτό το διάστημα υπολογίζονται και οι πολλοί μήνες που έχασε ο Πορτογάλος επιθετικός του Άρη λόγω τραυματισμού. Την περασμένη εβδομάδα, στη νίκη επί του Βόλου Elabet, ξεκίνησε παιχνίδι έπειτα από 16 μήνες και σήμερα (18/10) σκόραρε μετά από 20 μήνες. Η προηγούμενη φορά του έμπειρου επιθετικού ήταν στις 15 Φεβρουαρίου 2025 και μάλιστα εκείνο το γκολ που είχε πετύχει στην έδρα της Σάντα Κλάρα είχε χαρίσει τη νίκη στην Μπενφίκα με 0-1.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα