Ο Άρης προηγείται της Κηφισιάς στη Λεωφόρο με σκόρερ τον Μπρούμα ο οποίος σκόραρε έπειτα από 20 ολόκληρους μήνες!

Προφανώς σε αυτό το διάστημα υπολογίζονται και οι πολλοί μήνες που έχασε ο Πορτογάλος επιθετικός του Άρη λόγω τραυματισμού. Την περασμένη εβδομάδα, στη νίκη επί του Βόλου Elabet, ξεκίνησε παιχνίδι έπειτα από 16 μήνες και σήμερα (18/10) σκόραρε μετά από 20 μήνες. Η προηγούμενη φορά του έμπειρου επιθετικού ήταν στις 15 Φεβρουαρίου 2025 και μάλιστα εκείνο το γκολ που είχε πετύχει στην έδρα της Σάντα Κλάρα είχε χαρίσει τη νίκη στην Μπενφίκα με 0-1.