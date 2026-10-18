Άρης: Ο Μπρούμα σκόραρε μετά από 20 μήνες!
Προφανώς σε αυτό το διάστημα υπολογίζονται και οι πολλοί μήνες που έχασε ο Πορτογάλος επιθετικός του Άρη λόγω τραυματισμού. Την περασμένη εβδομάδα, στη νίκη επί του Βόλου Elabet, ξεκίνησε παιχνίδι έπειτα από 16 μήνες και σήμερα (18/10) σκόραρε μετά από 20 μήνες. Η προηγούμενη φορά του έμπειρου επιθετικού ήταν στις 15 Φεβρουαρίου 2025 και μάλιστα εκείνο το γκολ που είχε πετύχει στην έδρα της Σάντα Κλάρα είχε χαρίσει τη νίκη στην Μπενφίκα με 0-1.
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