Ο Άρης μπορεί να πει ότι έχει και τον Μπρούμα

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την πρώτη εμφάνιση του Μπρούμα η οποία μάλλον ήταν ανώτερη του αναμενομένου.

Περίπου μισή ώρα πριν τη σέντρα, (τουλάχιστον) ένα ουράνιο τόξο άπλωσε τα εντυπωσιακά χρώματά του στολίζοντας τον ουρανό πάνω από το «Κλ. Βικελίδης». Η εμφάνισή του συμβολίζει την ελπίδα ή ακόμη την αλλαγή, σαν αυτή που επιχειρεί να «επιβάλλει» ο Μπρούμα στη σταδιοδρομία του. Βλέποντας γραμμένο το όνομά του Πορτογάλου στις αρχικές ενδεκάδες, υπήρξε αμφιβολία για την ορθότητα της απόφασης του Μιχάλη Γρηγορίου. Βέβαια, ο προπονητής του Άρη δεν είχε δα και πληθώρα επιλογών αφού εισέπραξε ελάχιστα – σε σύγκριση με τα προσδοκόμενα – από άλλους ποδοσφαιριστές. Ο δε Μπρούμα είχε να ξεκινήσει παιχνίδι από τον Ιούνιο του 2025 κι εκείνη την αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Μπόκα Τζούνιορς στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συλλόγων .

Καταρχήν, η μεταγραφή του 32χρονου (τόσα κεράκια θα βάλει στη γενέθλια τούρτα σε δώδεκα ημέρες από σήμερα) είναι από αυτές που εμπεριέχουν υψηλότατο ρίσκο αλλά αποτελούν και την αγαπημένη συνήθεια του Άρη. Δηλαδή, η επένδυση σε μεγάλα ονόματα που ψάχνουν τρόπο επιστροφής στην πρώτη σκηνή. Η ιδιαιτερότητα στην περίπτωση του Πορτογάλου είναι ότι είχε να παίξει (γεμάτο) επίσημο παιχνίδι 16 μήνες καθώς τα τρία δεκάλεπτα σε ισάριθμους αγώνες του περσινού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία δεν γίνεται να ληφθούν υπόψη. Προέρχεται επίσης από την επώδυνη ή μάλλον επίπονη διαδικασία της επιστροφής έπειτα από ρήξη αχίλλειου τένοντα, έναν τραυματισμό που σταματά καριέρες, ειδικά αν ο ποδοσφαιριστής είναι 30+ ετών. Στον Άρη δε, ενσωματώθηκε πριν από περίπου 3-4 εβδομάδες, χρόνος που μπορεί να μοιάζει αρκετός στη σκέψη των πολλών, αλλά είναι αρκετά μικρός.

Γι’ αυτούς τους λόγους η επιφύλαξη ήταν λογική και η απόδοσή του, μάλλον, μη αναμενόμενη. Προφανώς ο Μιχάλης Γρηγορίου γνώριζε καλύτερα, με τα καταγεγραμμένα συμπεράσματα μέσα από την καθημερινότητα του παίκτη, κρίνοντας όμως και από τις δηλώσεις του, μεγαλύτερη εντύπωση (του) έκανε ο χαρακτήρας του παίκτη. Συνήθως, ποδοσφαιριστές των παραστάσεων του Μπρούμα είναι ιδιόρρυθμοι και υπερόπτες. Αυτός έδειξε το αντίθετο.

Μπαίνοντας στο ζουμί, οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν την πραγματική δουλειά του Μπρούμα στον αγώνα με τον Βόλο καθώς έκανε πράγματα που καταγράφονται μόνο από τα τμήματα scouting και όχι από στατιστικολόγους και αναλυτές αν και γεμίσαμε μπόλικους από δαύτους. Ο Πορτογάλος έπαιξε κυρίως στο πλάτος του γηπέδου ακολουθώντας το πλάνο «ανοίγματος» μιας κλειστής άμυνας. Είχε υπομονή, σωστά τρεξίματα και ώριμες αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια περιμένοντας τα ανεβάσματα του Ομάρ Ρίτσαρντς με τον οποίον μάλλον είχαν καλή επικοινωνία για πρώτο παιχνίδι.

Δικαιώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις που επέλεξε να επιτεθεί κατά μέτωπο καθώς κέρδισε τις προσωπικές μονομαχίες και δημιούργησε ρήγματα (στην αντίπαλη άμυνα) από την αριστερή πτέρυγα. Από δική του ενέργεια προήλθε εξάλλου και το δεύτερο γκολ. Δεν είχε βεβιασμένες ούτε και τζογαδόρικες επιλογές στις 45 επαφές του με την μπάλα, ειδικά σε περιπτώσεις που έβλεπε ανεβάσματα συμπαικτών και αμυντική ανισορροπία. Θα μπορούσε να είχε καταγράψει και τελική προσπάθεια αλλά σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις στο παιχνίδι επιθετικής μετάβασης δεν πήρε την μπάλα παρότι ήταν ελεύθερος στην πτέρυγά του.

Η αγωνιστική συμπεριφορά του Μπρούμα ήταν ένας από τους λόγους της σωστής λειτουργίας του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Τα τρία γκολ δεν είναι το αντιπροσωπευτικό νούμερο της εικόνας του αγώνα. Θα έπρεπε να είχε τουλάχιστον δύο περισσότερα.

Υπήρξε φυσικά και το δεύτερο που πλέον έχει εξελιχθεί σε μείζων πρόβλημα για τον Άρη. Με τον Ηρακλή ήταν σαν να έφυγε από το γήπεδο. Χθες ήταν εκεί αλλά παρουσιάστηκε αφελής γιατί και πάλι είχε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο αλλά δέχθηκε δύο γκολ. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το ότι δεν υπάρχουν επιλογές στην άμυνα και μεσοαμυντικά. Φαμπιάνο και Σούταλο δεν έχουν κανέναν από πίσω τους. Ο δε Ντέλε Μπασίρου δεν είναι «6», ούτε και σε καλή κατάσταση. Αυτομάτως, η διαχείριση ενός αγώνα δεν είναι τόσο απλή για τον Άρη και οι περιορισμένες επιλογές υποχρεώνουν τον Μιχάλη Γρηγορίου να επενδύει περισσότερο στο +1 γκολ παρά σε κάτι άλλο. Και πάλι όμως δεν παίρνει πράγματα από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο.