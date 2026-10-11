Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Πιρόλα σταμάτησε τον Τεττέη, διαμαρτυρίες για φάουλ και κόκκινη από τον Παναθηναϊκό!
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Ο Πιρόλα σταμάτησε τον Τεττέη πριν μπει στην περιοχή, σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται έντονα για φάουλ και κατ' επέκταση κόκκινη κάρτα.
Στο 19' ο Τεττέη επιχείρησε να φύγει τετ α τετ με τον Ορτέγκα, αλλά ο Πιρόλα ως τελευταίος τον σταμάτησε.
Ο διεθνής φορ έμεινε στο χορτάρι σφαδάζοντας από τον πόνο, με τον πάγκο του τριφυλλιού να ζητάει φάουλ και κόκκινη κάρτα.
Δείτε τη φάση:
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