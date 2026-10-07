Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα αναφορικά με την καλύτερη θέση του Πουέρτα στη μεσαία γραμμή.

Ο Πουέρτα σε αυτό το ξεκίνημα της παρουσίας του στον Ολυμπιακό παίζει κατά βάση δίπλα στον Φρόϊλερ στον κεντρικό άξονα της ομάδας.

Περίπου στα ίδια τετραγωνικά κινείται και στην Εθνική ομάδα της Κολομβίας, με ξεχωριστή επιτυχία, αν κρίνουμε από τις πολύ θετικές κριτικές που είχε ακόμη και σε αυτά τα φιλικά στα οποία αγωνίστηκε τις προηγούμενες ημέρες για την χώρα του. Για παράδειγμα το Espn σχολίασε ως εξής την εικόνα του στο νικηφόρο (2-0) τελευταίο παιχνίδι κόντρα στο Περού: «Ο Πουέρτα παρείχε την ισορροπία που χρειαζόταν η μεσαία γραμμή. Κέρδισε σχεδόν όλες τις μονομαχίες του, ανέκτησε πολλές μπάλες και κανείς δεν μπορούσε να τον νικήσει σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Με την μπάλα στα πόδια, ήταν το σημείο εκκίνησης της επίθεσης της Κολομβίας και ήταν πρόθυμος να αναζητήσει άμεσες μεταβιβάσεις».

Παρεμπιπτόντως, ο Πουέρτα ήταν ένας από τους τέσσερις πιο βασικούς παίκτες της Κολομβίας σε αυτά τα τρία φιλικά της. Οι άλλοι τρεις είναι ο 30χρονος στόπερ Ντάβιντσον Σάντσες της Γαλατασαράϊ, ο 28χρονος εξτρέμ Τζον Αρίας της Παλμέϊρας κι ο 28χρονος σέντερ φορ Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ-μπορούμε δε να παρατηρήσουμε ότι ο άσος του Ολυμπιακού, στα 23 του, είναι ο μοναδικός σε σχετικά μικρή ηλικία από τους λεγόμενους αναντικατάστατους…

Έχει, πάντως, ένα ενδιαφέρον ότι γίνεται μία συζήτηση στην Εθνική ομάδα της Κολομβίας για τη θέση στην οποία πρέπει να αγωνίζεται, καθώς άλλες φορές τον βάζουν περισσότερο ως εξάρι και άλλες περισσότερο ως οκτάρι. Σε εκπομπή μεγάλης τηλεθέασης στην Μπογκοτά σχολιάστηκε πολύ το συγκεκριμένο θέμα, με αφορμή την μη παρουσία του καλύτερου εδώ και χρόνια κεντρικού χαφ του ποδοσφαίρου της Κολομβίας, του 32χρονου Τζέφερσον Λέρμα της Κρίσταλ Πάλας (72 φορές διεθνής). Κι αυτό που τόνισαν οι σχολιαστές, κι είναι μάλλον αποδεκτό γενικά στην ποδοσφαιρική κοινή γνώμη της Κολομβίας είναι ότι ο Πουέρτα, «θα έπρεπε να παίξει ως οκτάρι, με περισσότερη ελευθερία κινήσεων στο παιχνίδι του. Δεν είναι ότι δεν τα πάει καλά αμυντικά, αλλά τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού του είναι πιο επιθετικά».

Στον Ολυμπιακό, αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής από τον Ιμανόλ είναι να τον τοποθετεί σχεδόν δίπλα στον Φρόϊλερ, απλά άλλες φορές μέσα στο ίδιο το παιχνίδι να είναι λίγο ο ένας πιο πίσω κι ο άλλος λίγο πιο μπροστά κι άλλες φορές ο ένας λίγο πιο μπροστά κι ο άλλος λίγο πιο πίσω. Δεν θέλει ο Βάσκος προπονητής τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να έχει τον ένα ως καθαρά εξάρι και τον άλλο ως καθαρό οκτάρι. Εξ ου και βλέπουμε τον Ελβετό άλλοτε να παίρνει την μπάλα από τα στόπερ κι άλλοτε να βρίσκεται γύρω από την περιοχή για να δημιουργήσει η, να απειλήσει ο ίδιος και ακριβώς το ίδιο να συμβαίνει και με τον Κολομβιανό.

Απλά αυτό που τους λείπει προς στιγμήν είναι η καλύτερη χημεία, καθώς μαζί δεν έχουν παίξει καλά καλά ούτε τρία 90λεπτα.

Άσχετο: Σε μία ανάρτηση του στα social ο Τσικίνιο αποκαλεί «Ρετσάρα» τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Και δεν το έγραψε έτσι τυχαία. Πολύ απλά γιατί έτσι φωνάζουν στο Ρέντη τον Ρέτσο οι περισσότεροι! Ρετσάρας!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στη Μόσχα, ο πρώην αρχισκάουτερ της Σπαρτάκ, Αλεξάντερ Αβεριάνοφ, αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στη διοίκηση του ρωσικού συλλόγου την απόκτηση του Λέον Μπέϊλι. Τόνισε μάλιστα ότι υπήρχε τρόπος για την αγορά του από την Άστον Βίλα, αλλά «το κύριο πρόβλημα ήταν ότι ο μισθός του, καθώς έφτανε τα 5 εκατομμύρια ευρώ».

Εξυπακούεται ότι στον Ολυμπιακό ο Μπέϊλι έχει έρθει με πολύ πολύ πιο κάτω συμβόλαιο, ωστόσο για να πήγαινε στη Ρωσία, με τις συνθήκες, ποδοσφαιρικές και μη, που επικρατούν εκεί τα τελευταία χρόνια, ήταν σαφές ότι ζητούσε δύο και τρεις φορές περισσότερα λεφτά ο Τζαμαϊκάνος άσος…

Και για το τέλος ένα ιμότζι