To νέο «Γ. Καραϊσκάκης» περνάει σιγά - σιγά από το όραμα στην υλοποίηση και αναμένουμε να περάσει η σχετική νομοθετική ρύθμιση από την Βουλή και να βγει η οικοδομική άδεια.

Δεν είναι απλώς ένα γήπεδο. Και όποιος έχει αισθανθεί έστω και μία φορά τι σημαίνει να βρίσκεσαι στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Δεν είναι απλώς τσιμέντο, κερκίδες, μεταλλικές κατασκευές, σουίτες και αριθμοί χωρητικότητας. Είναι το σπίτι του Ολυμπιακού. Είναι οι Κυριακές, οι ευρωπαϊκές βραδιές, τα ντέρμπι, τα πανό, οι φωνές, οι πανηγυρισμοί, οι πίκρες που έκαναν ακόμη πιο δυνατό τον σύλλογο, οι τίτλοι και όλες εκείνες οι στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη εκατομμυρίων ανθρώπων.

Και τώρα αυτό το σπίτι ετοιμάζεται να γίνει πολύ μεγαλύτερο. Το όνειρο του νέου Καραϊσκάκη έκανε ένα τεράστιο βήμα προς την πραγματικότητα. Η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και, κυρίως, η απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ανοίγουν τον δρόμο για να περάσει το σχέδιο από το χαρτί στην πράξη.

Μέχρι σήμερα υπήρχε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο. Υπήρχε η παρουσίαση, υπήρχαν οι μακέτες, υπήρχαν οι αριθμοί, υπήρχε το όραμα, υπήρχαν (και εξακολουθούν φυσικά να υπάρχουν) τα 250 εκατομμύρια από ιδιωτικά κεφάλαια, του Βαγγέλη Μαρινάκη φυσικά. Υπάρχει πλέον και κάτι ακόμη πιο σημαντικό: υπάρχει ο δρόμος για να ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Το επόμενο βήμα είναι η νομοθετική ρύθμιση να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή. Μόλις ψηφιστεί και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται, ο Ολυμπιακός θα μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της οικοδομικής άδειας. Και τότε θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το έργο.

Ο στόχος έχει ήδη τεθεί και είναι συγκεκριμένος: Μάιος του 2027. Με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου, να αρχίσουν τα έργα. Και εδώ αρχίζει η πραγματικά μεγάλη ιστορία.

Γιατί αυτό που σχεδιάζεται δεν είναι μία απλή ανακαίνιση του σημερινού «Γ. Καραϊσκάκης». Δεν πρόκειται να αλλάξουν απλώς κάποιες εγκαταστάσεις, να προστεθούν κάποιες θέσεις ή να γίνει ένα ακόμη «λίφτινγκ». Το σχέδιο που έχει παρουσιάσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης αφορά ουσιαστικά τη δημιουργία ενός νέου γηπέδου.

Η αύξηση της δυναμικής της έδρας

Ενός νέου Καραϊσκάκη. Ένα γήπεδο που θα μπορεί να φιλοξενεί περισσότερους από 53.000 θεατές και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ίσως φτάσει ακόμη και τις 54.000 θέσεις. Από τις περίπου 32.000 που διαθέτει σήμερα, ο Ολυμπιακός περνά σε μία εντελώς διαφορετική εποχή.

Και ας σταθούμε λίγο σε αυτόν τον αριθμό. 54.000 Ολυμπιακοί. 54.000 άνθρωποι να τραγουδούν τον ύμνο. 54.000 φωνές σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. 54.000 άνθρωποι σε ένα ντέρμπι. 54.000 φίλαθλοι να πανηγυρίζουν ένα γκολ του Θρύλου. Αυτό δεν είναι απλώς αύξηση χωρητικότητας. Είναι αύξηση της δυναμικής της έδρας.

Είναι περισσότερα παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τι σημαίνει Καραϊσκάκη. Είναι περισσότερες οικογένειες στις εξέδρες. Είναι περισσότερες γενιές Ολυμπιακών που θα μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Είναι ένα γήπεδο που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός συλλόγου ο οποίος έχει μεγαλώσει και θέλει να συνεχίσει να μεγαλώνει. Και αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική παράμετρος του συγκεκριμένου έργου.

Με το βλέμμα στο αύριο

Ο Ολυμπιακός δεν κοιτάζει μόνο το σήμερα. Κοιτάζει το αύριο. Κοιτάζει την επόμενη δεκαετία και βάζει τις βάσεις για τις επόμενες γενιές. Η παρουσίαση που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις αρχές Ιουλίου ήταν ουσιαστικά η πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα αυτού του οράματος. Η μακέτα του νέου γηπέδου έδειξε στους φίλους του Ολυμπιακού τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου. Και δεν μιλάμε για ένα μικρό project.

Μιλάμε για επένδυση που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τον ίδιο τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό. Ένα ποσό που δείχνει από μόνο του το μέγεθος του εγχειρήματος.

Το σχέδιο, όμως, έχει και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και μία από τις σημαντικότερες αφορά το ύψος της μεταλλικής κατασκευής του γηπέδου. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει την αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους από τα 40 στα 52 μέτρα. Δεν πρόκειται για μία αλλαγή που γίνεται απλώς για αισθητικούς λόγους.

Είναι απαραίτητη για να μπορεί να υλοποιηθεί ο νέος σχεδιασμός του γηπέδου και κυρίως για να δημιουργηθεί το δεύτερο διάζωμα που θα οδηγήσει στη μεγάλη αύξηση της χωρητικότητας.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη πολύ σημαντικό κομμάτι. Η χρήση του γηπέδου. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται η επέκταση για ακόμη 49 χρόνια της χρήσης του «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό. Η ΠΑΕ, από την πλευρά της, θα καταβάλλει ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Και εδώ υπάρχει μία εξέλιξη που έχει τη δική της σημασία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ήδη δώσει τη συναίνεσή της στη σχετική νομοθετική ρύθμιση, γεγονός που βοήθησε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει το σχέδιο. Άρα, βήμα-βήμα, το παζλ συμπληρώνεται. Κυβέρνηση, Ολυμπιακός, ΕΟΕ, Δήμος Πειραιά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται πλέον να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Γλυκιά διετής αναμονή

Και κάπου εδώ έρχεται μία παράμετρος που για τον κόσμο του Ολυμπιακού δεν είναι εύκολη. Η ομάδα θα πρέπει να φύγει από το σπίτι της και να πάει στο... αντιτουριστικό και αντιποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ για δύο έργα, όταν αρχίσουν - με το καλό φυσικά - τα έργα στο Καραϊσκάκη τον Μάιο του 2027.

Θα χρειαστεί για ένα διάστημα να αφήσει πίσω του το γήπεδο στο οποίο έχει ζήσει τόσα και τόσα. Θα παίξει μακριά από τον Πειραιά μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δύο χρόνια δεν είναι τίποτα μπροστά στην ανυπομονησία για να ξαναμπούν οι οπαδοί σε ένα γήπεδο - στολίδι, σε ένα γήπεδο από... άλλο πλανήτη, στο νέο «Γ. Καραϊσκάκης».

Για δύο χρόνια λοιπόν, η καθημερινότητα θα αλλάξει. Αλλά υπάρχει ένας λόγος. Ο Ολυμπιακός δεν θα φεύγει για να εγκαταλείψει το σπίτι του. Θα φεύγει για να το κάνει μεγαλύτερο. Ο στόχος είναι το καλοκαίρι ή το αργότερο το φθινόπωρο του 2029 να επιστρέψει στον Πειραιά. Και τότε θα αρχίσει ένα καινούργιο κεφάλαιο.

Νέες σελίδες στην χρυσή Ιστορία

Οι φίλαθλοι που θα μπουν για πρώτη φορά στο νέο Καραϊσκάκη θα βλέπουν μπροστά τους ένα γήπεδο διαφορετικό από αυτό που γνώρισαν. Με περισσότερες θέσεις, διαφορετικές υποδομές, διαφορετική εικόνα και πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Αλλά, παρά τις αλλαγές, θα υπάρχει κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει. Το όνομα. Η ιστορία. Και κυρίως ο κόσμος.

Γιατί μπορεί να αλλάξει το γήπεδο, μπορεί να μεγαλώσει η χωρητικότητα, μπορεί να γίνουν νέες εγκαταστάσεις, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό στολίδι στον Πειραιά. Αλλά η ψυχή του θα παραμείνει ίδια.

Εκεί θα εξακολουθούν να πηγαίνουν οι Ολυμπιακοί. Εκεί θα εξακολουθούν να ακούγονται τα ίδια συνθήματα. Εκεί θα συνεχίσουν να γράφονται ιστορίες. Και ποιος ξέρει πόσες ακόμη μεγάλες ευρωπαϊκές νύχτες θα ζήσει αυτό το νέο γήπεδο.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όταν παρουσίασε το σχέδιο, δεν παρουσίασε απλώς μία μακέτα. Παρουσίασε μία ιδέα για το πώς θέλει να είναι το σπίτι του Ολυμπιακού τα επόμενα χρόνια. Και με το «πράσινο φως» από την κυβέρνηση, αυτή η ιδέα έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Πλέον υπάρχει ο δρόμος. Υπάρχει το σχέδιο. Υπάρχει η χρηματοδότηση (ιδιωτική). Υπάρχει η συναίνεση της ΕΟΕ. Υπάρχει ο στόχος για την οικοδομική άδεια. Υπάρχει ο Μάιος του 2027 ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Και υπάρχει το καλοκαίρι (ή το φθινόπωρο) του 2029 ως ορίζοντας επιστροφής.

Μέχρι τότε θα μεσολαβήσουν πολλά. Θα υπάρξουν διαδικασίες, εργασίες, δυσκολίες, αλλαγές και δύο σεζόν μακριά από το σπίτι.

Αλλά πλέον υπάρχει κάτι που μέχρι πριν από λίγες ώρες δεν υπήρχε στον ίδιο βαθμό. Η βεβαιότητα ότι το σχέδιο μπορεί να προχωρήσει. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι της ιστορίας. Ο Ολυμπιακός δεν περιμένει απλώς το νέο του γήπεδο. Το χτίζει.

Και μαζί με αυτό χτίζει και το σπίτι των επόμενων γενιών του. Ένα Καραϊσκάκη μεγαλύτερο, πιο σύγχρονο, πιο επιβλητικό, φτιαγμένο για έναν Ολυμπιακό που θέλει να συνεχίσει να μεγαλώνει.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, όσο κι αν αλλάξουν οι εξέδρες, τα μέτρα, τα διαζώματα και οι εγκαταστάσεις, το ζητούμενο θα παραμείνει ένα: Να μπαίνει ο κόσμος του Ολυμπιακού στο γήπεδο και να αισθάνεται ότι γύρισε σπίτι του.

Και το νέο σπίτι του Θρύλου αρχίζει πλέον να χτίζεται. Τα θεμέλια έχουν ήδη μπει...