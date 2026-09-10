Ολυμπιακός: Με Μαρινάκη και Αλγκουαθίλ ο αγιασμός της ομάδας
Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη παρόντα - όπως αναμενόταν να συμβεί έγινε ο αγιασμός της ομάδας του Ολυμπιακού το απόγευμα της Πέμπτης στον Ρέντη. Ο πρόεδρος των Πειραιωτών ήταν στις προπονητικές εγκαταστάσεις των Ερυθρόλευκων για να παρουσιάσει στους παίκτες τον νέο τεχνικό, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ καθώς και τα νέα στελέχη (Μονκαντά και Κορδόν με τον 2ο βέβαια να έχει την 2η θητεία του στην ομάδα).
Παρουσία του Προέδρου του Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, τελέστηκε ο ετήσιος Αγιασμός του Ολυμπιακού, στο Αθλητικό Κέντρο της ομάδας μας.
#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #Piraeus #Greece #Marinakis #Renti pic.twitter.com/vkyl8cVUJz— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 10, 2026
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