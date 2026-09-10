Παρουσία του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και του νέου προπονητή, τελέστηκε ο ετήσιος αγιασμός του Ολυμπιακού, στο Αθλητικό του Κέντρο.

Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη παρόντα - όπως αναμενόταν να συμβεί έγινε ο αγιασμός της ομάδας του Ολυμπιακού το απόγευμα της Πέμπτης στον Ρέντη. Ο πρόεδρος των Πειραιωτών ήταν στις προπονητικές εγκαταστάσεις των Ερυθρόλευκων για να παρουσιάσει στους παίκτες τον νέο τεχνικό, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ καθώς και τα νέα στελέχη (Μονκαντά και Κορδόν με τον 2ο βέβαια να έχει την 2η θητεία του στην ομάδα).