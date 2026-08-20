Ολυμπιακός: Ο Φρέντρουπ «αναλύεται», ο Κεμπάλ «αρέσει, αλλά» και ο Μέλο "προτείνεται"!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta τελευταία μεταγραφικά νέα για τον Ολυμπιακό.

Είναι αλήθεια ότι στον Ολυμπιακό προτάθηκε ο Δανός Μόρτεν Φρέντρουπ. Κι αναλύεται από τον Μεντιλίμπαρ.

Πρόκειται για 25χρονο Δανό (1μ78) διεθνή (2 φορές) κεντρικό μέσο της Τζένοα, στην οποία παίζει βασικός επί μία τετραετία. Η περίπτωση του έχει φτάσει στα χέρια του προπονητή του Ολυμπιακού από τον Μονκάδα, ο οποίος περιμένει την εισήγηση του προπονητή για τον Φρέντρουπ, που είναι ξεκάθαρα αμυντικός μέσος, με καλά τρεξίματα, πολύ εργατικός και αρκετά ακριβός, καθότι με συμβόλαιο έως το 2028 και με χρηματιστηριακή αξία 15 εκ. Ευρώ.

Δεν είναι στο στιλ των άλλων κεντρικών χαφ για τους οποίους έχει ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός (βλέπε Πουέρτα και Κασέρες), ωστόσο η περίπτωση του εξετάζεται κι αναλύεται στον Ολυμπιακό, που δείχνει ενδιαφέρον για τον Φρέντρουπ, τον οποίο είχε αγοράσει η Τζένοα το χειμώνα του 2022 αντί 4,4 εκ. Ευρώ από την Μπρόντμπι. Σε 155 παιχνίδια πρωταθλήματος (σε τρεις σεζόν στην Α΄ κατηγορία και σε μία στη Β΄ Ιταλίας) με την Τζένοα έχει κι εφτά γκολ και πέντε ασίστ στο ενεργητικό του.

Ο τρόπος παιχνιδιού του Δανού μοιάζει αρκετά με του Έσε.

Αναφορικά τώρα με το όνομα του Ιλάν Κεμπάλ που προέκυψε από ρεπορτάζ στη Γαλλία: ο 28χρονος Αλγερινός όντως αρέσει στον Ολυμπιακό. Λογικό-είναι ζογκλέρ μεσοεπιθετικός και έχει καλά νούμερα: 26 γκολ και 30 ασίστ σε συνολικά 132 παιχνίδια με την Παρί FC, σε τρεις σεζόν στη Β’ Γαλλία και σε μία σεζόν, την περασμένη, στην Α΄ Γαλλίας στην οποία όμως έκανε την καλύτερη του σεζόν με εννιά γκολ και πέντε ασίστ.

Απ΄ ότι λένε πηγές στον Ολυμπιακό, δεν είναι αυτή την στιγμή προτεραιότητα, αφού η ομάδα ψάχνει έναν έξω αριστερά, ενώ ο κοντούλης (1μ69) αριστεροπόδαρος Κεμπάλ είναι έξω δεξιά, που δεκαρίζει (αλά Φορτούνης).

Πώς θα μπορούσε ο Κεμπάλ να γίνει προτεραιότητα για τους «ερυθρόλευκους»; Εάν ίσως πωλούνταν ο Ζέλσον, τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει στο πλάνο του περισσότερο ως έξω δεξιά, εάν φυσικά αποκτηθεί ένας έξω αριστερά, όπως για παράδειγμα ο Καμπράλ.

Η Παρί FC δεν θέλει να τον χάσει, αλλά με μία προσφορά κοντά στα 10 εκ. Ευρώ, μάλλον θα άλλαζε γνώμη. Μάνατζερ του ο Πιέρ Ισά, παλιά τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού!

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός μετά τον Τόμας Μπενεντέτ, δεξί χέρι του Ζοζέ Ανιγκό, είναι έτοιμος να συνεργαστεί εκ νέου και με τον ίδιο τον Ανιγκό! Κάτι σαν κατάσκοπος του στο Μαρόκο και γενικά στην Αφρική.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Μεντιλίμπαρ δεν δείχνει θετικός στην αποχώρηση του Ζέλσον. Για άλλους παίκτες έχει δεχθεί να φύγουν, αλλά για τον Πορτογάλο εξτρέμ όχι, αφού τον θεωρεί πολύτιμη μονάδα, με τα καλά του και με τα άσχημα του.

Από την άλλη, εάν έρθει μία ενδιαφέρουσα προσφορά και υπάρξει κι άλλη επιλογή καλή αντικατάστασης του, τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν για τον Ζέλσον, για τον οποίο λέγεται ότι η Κράσνονταρ έδινε συμβόλαιο 3 εκ. Ευρώ ετησίως στην πρόταση των 6 εκ. Ευρώ που είχε κάνει στον Ολυμπιακό και είχε απορριφθεί.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔 για τον 30χρονο Βραζιλιάνο Αρτούρ Μέλο, που έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και που δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον προτείνει ο Παστορέλο, στον Ολυμπιακό-αν δεν τον έχει προτείνει κιόλας. Ο Ιταλός μάνατζερ είναι σε άμεση επαφή εδώ και αρκετά χρόνια με τον Μαρινάκη.