Ο Άρης φτιάχνει ενδιαφέρουσα επιθετική γραμμή

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία που προσθέτει ποιότητα και χαρακτηριστικά στην επιθετική γραμμή του Άρη.

Ο Άρης πίστεψε, ερεύνησε και τελικώς κατάφερε την υλοποίηση του βασικότερου μεταγραφικού στόχου. Αντικειμενικά αυτός έμοιαζε ανέφικτος στα τέλη του περασμένου Δεκέμβρη και στη διάρκεια εκείνης της βιντεοκλήσης καθώς ο Μανού Γκαρθία ήταν στο «Δασυγένειο» και ξεδίπλωνε τις σκέψεις επιστροφής. Για πολλοστή φορά αποδείχθηκε όμως ότι… στο τέλος γίνεται αυτό που θέλει ο αθλητής και στην προκειμένη περίπτωση επιβεβαιώθηκε ότι ο Ισπανός είχε πάρει τις αποφάσεις του. Στους μήνες που μεσολάβησαν έως και το οριστικό deal, έκανε υπομονή, όνειρα και λειτούργησε προς την κατεύθυνση δημιουργίας των προϋποθέσεων επιστροφής του στο «Κλ. Βικελίδης».

Πηγαίνοντας στην ουσία, ο Άρης έφτιαξε ενδιαφέρουσα επιθετική γραμμή υπό την έννοια ότι αυτή εμπεριέχει πληθώρα χαρακτηριστικών. Από το ένας εναντίον ενός των ακραίων επιθετικών προεξεχόντων των Μπενχαμίν Γκαρέ, Σεμπάστιαν Παλάσιος έως και την ικανότητα των δύο Αργεντίνων τόσο στο σετ παιχνίδι όπως και στο αντίστοιχο επιθετικής μετάβασης. Βασική αδυναμία των winger του Άρη της τελευταίας τριετίας ήταν η αδυναμία προσφοράς του γκολ. Αυτοί οι δύο το διαθέτουν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, πέραν της ικανότητάς τους στη δημιουργία προϋποθέσεων από τα άκρα.

Στον άξονα, ήδη έχει επιβεβαιωθεί η δημιουργική ικανότητα του Ούρος Ράσιτς. Δεν είναι μόνο τα γκολ που σημείωσε στις φιλικές αναμετρήσεις ή ακόμη το τελείωμα της περσινής σεζόν μέσω του οποίου αναδείχθηκε η προσωπικότητά του, όσο η κάθετη πάσα που διαθέτει και ανοίγει τις αντίπαλες άμυνες. Το έκανε στον αγώνα του Κυπέλλου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, στη (σκανδαλώδη) απόφαση του ακυρωθέν τέρματος του Ράφα Μιρ ο οποίος ήταν τουλάχιστον δύο μέτρα καλυπτόμενος. Το ξανάκανε – στο ίδιο παιχνίδι – στη φάση του δεύτερου τέρματος.

Παρόντος του Μανού Γκαρθία αυτομάτως εμπλουτίζονται οι τρόποι έκφρασης του Άρη στην επίθεση και σίγουρα αυξάνεται το επίπεδο δημιουργικής ικανότητας. Ειδικά αν ο Ισπανός εμφανιστεί έτσι όπως είχε παρουσιαστεί στο πρώτο μισό της σεζόν 2024-25, πριν την παραχώρησή του στην Κάνσας Σίτι. Για τον Μανού τα πολλά λόγια είναι περιττά. Πρόκειται για αυθεντικό αρτίστα του ποδοσφαίρου ο οποίος και κάθετη κίνηση διαθέτει, όπως και την πάσα μεταξύ των γραμμών αλλά και το σουτ από τα 15-20 μέτρα. Η δυνατότητα γρήγορης αλλαγής κατεύθυνσης επίσης συμπεριλαμβάνεται στα δυνατά στοιχεία του και «κουμπώνει» εξαιρετικά δίπλα στον Ράσιτς.

Δηλαδή, ο Άρης απέκτησε και δεύτερο παίκτη με ικανότητα στην κάθε πάσα, γεγονός το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούν οι φορ. Είτε πρόκειται για τον Ράφα Μιρ, είτε για τους υπόλοιπους. Παρότι, μάλιστα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα πώλησης του Λορέν Μορόν, μην αποκλείετε το ενδεχόμενο εμφάνισης ενός… διαφορετικού παίκτη μετά και την προσθήκη του Μανού.

Αντιθέτως, δίπλα στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιθετική γραμμή βρίσκεται η προβληματική αμυντική. Η χρονιά θα ξεκινήσει με υπηρεσιακό κεντρικό αμυντικό (σ. σ. Γένσεν) και τον Φαμπιάνο Λέισμαν ο οποίος από τα φιλικά παιχνίδια έδειξε τα χρονάκια του. Αυθεντικός αριστερός full back δεν θα βρίσκεται στον αγώνα με την Καλαμάτα και δεν θα προκύψει έως ότου έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Ομάρ Ρίτσαρντς. Ο Μιχάλης Γρηγορίου υποστήριξε ότι δεν τίθεται θέμα μεταφοράς του Φαντιγκα στον άξονα αλλά παρόντος του Πετρίς και δίχως Ρίτσαρντς, αυτό μοιάζει αναπόφευκτο. Στον δε άξονα, είναι φανερό ότι ο Ντέλε Μπασίρου θα χρειαστεί χρόνο για να βρει αγωνιστικό ρυθμό και τα τρεξίματα που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του καθώς ο Μάρτιν Χόνγκλα δεν έχει μπει στην «εξίσωση» κι έως ότου έρθει στόπερ, ενδεχομένως, να υπολογίζεται και γι’ αυτή τη θέση…