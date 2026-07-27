Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τη μεταβίβαση εισιτηρίων διαρκείας

Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τη μεταβίβαση εισιτηρίων διαρκείας

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τη μεταβίβαση εισιτηρίων διαρκείας

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Επίσημη ενημέρωση υπήρξε από την πλευρά της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την έναρξη διαδικασίας μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ότι ξεκίνησε η διαδικασία των μεταβιβάσεων.

Οι μεταβιβάσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την εφαρμογή Gov.gr wallet και αφορούν μόνο τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Τις οδηγίες μεταβίβασης μπορείτε να τις δείτε εδώ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυνατότητα της μεταβίβασης λήγει 4 ώρες πριν την έναρξη του εκάστοτε αγώνα.

Υπενθυμίζεται ο πίνακας παρουσιών για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

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@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site της ΠΑΕ Ολυμπιακός
     

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