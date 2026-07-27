Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τη μεταβίβαση εισιτηρίων διαρκείας
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ότι ξεκίνησε η διαδικασία των μεταβιβάσεων.
Οι μεταβιβάσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την εφαρμογή Gov.gr wallet και αφορούν μόνο τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.
Τις οδηγίες μεταβίβασης μπορείτε να τις δείτε εδώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυνατότητα της μεταβίβασης λήγει 4 ώρες πριν την έναρξη του εκάστοτε αγώνα.
Υπενθυμίζεται ο πίνακας παρουσιών για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.
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