Ο έξω καρδιά Ροντινέϊ ήταν απολαυστικός στην πρωινή προπόνηση της Τετάρτης στον Ολυμπιακό στην Ολλανδία σε προπόνηση υπό βροχή. ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο «Ρόντι» είναι πάντα ένας άνθρωπος έξω καρδιά και που θα κάνει και τις πλάκες του. Μπορεί να είναι αποφασιστικός, δυναμικός και φουλ επιθετικογενής παίκτης και ένας ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει θετικά στην προετοιμασία αλλά τον χαβαλέ του θα τον κάνει. Σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις στην πρωινή προπόνηση της Τετάρτης (που έγινε με συνθήκες βροχής και αρκετό κρύο) προκάλεσε γέλιο και μία διαφορετική αίσθηση στην προπόνηση. Αρχικά ο Ροντινέϊ είχε μία απολαυστικό διάλογο με τον Ρέτσο για το ποιός θα έπαιζε δεξιός μπακ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Βραζιλιάνος να ζητήσει σχετική διευκρίνιση από τον κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η άλλη στιγμή ήταν όταν υπήρξε ένα δυνατό μαρκάρισμα του Ροντινέϊ πάνω στον Φορτούνη, όπου χτύπησαν και οι 2, με τον Βραζιλιάνο αν και είχε χτυπήσει στα δόντια του να γελά και να αγκαλιάζει τον συμπαίκτη και φίλο του για να του απολογηθεί για το φάουλ αυτό και μετά φώναξε «doctor, doctor» προς τον γιατρό Θέο για τις απαιτούμενες βοήθειες για τα δόντια του. Προφανώς και ο Ροντινέϊ δεν ήθελε να κάνει τέτοιο δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον φίλο του με τον Φορτούνη να ζητά φάουλ σε αυτήν την περίσταση. Τέλος από πλευράς τραυματιών ο Σιπιόνι με τον Σιώζιο παραμένουν εκτός. Ο Αργεντίνος ενδεχομένως σε μία εβδομάδα από τώρα να είναι καλύτερα.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!

🔴⚪ Το γκολ του Φορτούνη στην πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία



Αποστολή: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/dMFO4nyaHo

— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 22, 2026 p>