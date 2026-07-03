Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Βαγγέλη Μαρινάκη που έχει φροντίσει να μετατρέψει κάθε τρελό όνειρο κάθε Ολυμπιακού σε πραγματικότητα.

Σπανίως θα ακούσεις τον Βαγγέλη Μαρινάκη να μη χρησιμοποιεί την ατάκα «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε». Μια ατάκα που έχει γίνει μότο ζωής για το σύλλογο και τους ανθρώπους που τον υπηρετούν καθημερινά.

Για όσους τον ξέρουν, η αδιάκοπη δουλειά είναι το μόνο που θέλει απ' όλους όσους έχει επιλέξει να στηρίξουν το δικό του όραμα. Ο ίδιος, δεν διστάζει να αλλάξει άμεσα ό,τι τον χαλάει. Ό,τι δεν συνάδει μ' αυτό που έχει σχεδιάσει. Ό,τι δεν κουμπώνει στο πλάνο του.

Οι δηλώσεις που έκανε το καλοκαίρι του 2010 όταν κι ανέλαβε τα ηνία από τον Σωκράτη Κόκκαλη, έχουν μετατραπεί πλέον σε πράξεις. Εχουν ξεπεράσει τις απαιτήσεις ακόμα και του πιο δύσκολου οπαδού. Δεν έχει ξεπεράσει, όμως, τα δικά του «θέλω». Ο ίδιος χθες είπε: «Εγώ είμαι εδώ, με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ».

Γυρνώντας το χρόνο 16 χρόνια πίσω, θα θυμηθούμε ότι είχε πει πως ήθελε τον Ολυμπιακό «αυτάρκη, παντοδύναμο οικονομικά, να μην έχει ανάγκη κανέναν». Αφήνοντας τα οικονομικά στην άκρη, τα αποτελέσματα μιλούν μόνα τους:

Ο σύλλογος τα 16 αυτά χρόνια έχει γιγαντωθεί. Τα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια είναι το κερασάκι σε μια καλοστημένη τούρτα. Και να μην ξεχνάμε τον Ερασιτέχνη που στηρίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο.

Μια τούρτα που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Εχει πολλά... κομμάτια να προσφέρει! Κι όλα θα είναι όλο και πιο γλυκά.

Όταν ο Ολυμπιακός πετυχαίνει κάτι επί των ημερών του, ο ίδιο ζητά αμέσως και κάτι ακόμα. Όταν η ομάδα πήρε ένα πρωτάθλημα, ήθελε και το επόμενο, όταν ο σύλλογος έκανε νταμπλ, ο ίδιος στόχευε σε ευρωπαϊκή κορυφή. Όταν αυτή ήρθε, ήθελε το τρόπαιο να το δουν όπου υπάρχει έστω κι ένα κασκόλ του Ολυμπιακού. Όταν τα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια γύρισαν την υφήλιο, ήρθε το υπερσύγχρονο μουσείο. Τώρα σχεδιάζεται το νέο Καραϊσκάκης.

Και συνεχίζει...

Από το χαστούκι στο Τελ Αβίβ, σ' έναν ασταμάτητο συλλέκτη τίτλων και κορυφών

Όλοι θυμόμαστε το στραπάτσο από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, στις πρώτες μέρες της διοίκησής του.

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, πριν επιστρέψει στον Ολυμπιακό, το 2021 σε μια μεγάλη συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει για το Gazzetta φυσικά, είχε σχολιάσει:

«Ο κύριος στόχος του Προέδρου, εμένα αλλά και άλλων στην ομάδα ήταν η επιστροφή του Ερνέστο Βαλβέρδε. Ήταν ήδη ένας σπουδαίος προπονητής, που είχε απολαύσει την πρώτη του περίοδο στον Ολυμπιακό και έτσι αποφάσισε να επιστρέψει, παρόλο που είχε κάποιες προτάσεις από την Ισπανία. Αργότερα ήρθαν κι άλλοι παίκτες και η ομάδα άρχισε να διαμορφώνεται. Είναι πάντα δύσκολο στην αρχή, αλλά όπως μπορεί να δει ο οποιοδήποτε, από το Τελ Αβίβ μέχρι και σήμερα άξιζε τον κόπο ό,τι έγινε. Η ομάδα έχει θέσει τους στόχους σε υψηλότερο επίπεδο. Όλα αυτά συμβαίνουν λόγω της αγάπης, πάνω απ' όλα του κ. Μαρινάκη για το σύλλογο, της σκληρής δουλειάς από τους ανθρώπους του ιατρικού τιμ έως τους προπονητές και το τεχνικό τιμ. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο από τη μία μέρα στην άλλη».

Αυτά τα λόγια καταδεικνύουν ότι ο Μαρινάκης δεν είναι ένας πρόεδρος που έτυχε να αναλάβει τον Ολυμπιακό.

Μεγάλωσε μέσα στο παλιό Καραϊσκάκης δίπλα στον πατέρα του Μιλτιάδη. Ο Ολυμπιακός έγινε κομμάτι της ψυχής και της ζωής του και στη συνέχεια, εκείνος για το σύλλογο που λατρεύει έγινε ο - για τους περισσότερους - μεγαλύτερος πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου.

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια και δεν μπορείς να κρυφτείς απ' αυτούς:

Από το 2010 ως σήμερα στα σπορ που έχει εμπλοκή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο κόσμος του Ολυμπιακού κατέκτησε 143 τίτλους, οι 11 από τους οποίους είναι ευρωπαϊκοί στα βασικά ομαδικά σπορ και περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικά αθλήματα, σε διοργανώσεις και Ολυμπιακούς Αγώνες!

Το όραμα για το νέο Καραϊσκάκης

Ο Ολυμπιακός, πλέον, δεν χωράει στο 33.000 θέσεων του γηπέδου Καραϊσκάκης και από το Μάιο του 2029 οι ερυθρόλευκοι θα αγωνίζονται στο νέο παλάτι. Αυτό που στις οθόνες λεντ θα κυματίζει η θάλασσα του Πειραιά.

Από την τσέπη του Μαρινάκη θα βγουν 250.000.000 ευρώ! Αδιανόητο ποσό! Αυτό, όμως θα είναι η παρακαταθήκη του.

Ο Μαρινάκης ξέρει πολύ καλά πως ένας σύλλογος είναι μεγάλος όχι μόνο για τους τίτλους του, αλλά και τις υποδομές του. Με εκείνον οι εγκαταστάσεις του Ρέντη έχουν μετατραπεί σ' ένα υπερσύγχρονο κέντρο.

Μ' εκείνον ο Ολυμπιακός απέκτησε πρόσφατα ένα φουτουριστικό μουσείο - κιβωτό της ιστορίας του συλλόγου.

Μ' εκείνον στο τιμόνι, η ομάδα θα μπει σ' ένα υπερσύγχρονο γήπεδο.

Τι άλλο έχει να προσφέρει; Αλήθεια, αυτό μόνο ο ίδιος το έχει στο μυαλό του. Αν και ξέρουμε ότι όντας πιστός στο «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε», σε βάθος χρόνου οι επόμενες ευρωπαϊκές κορυφές θα είναι εκεί για να περιμένουν το Θρύλο του ελληνικού αθλητισμού.