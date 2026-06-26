Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, στάθηκε στις μεταγραφές που έρχονται στον πειραϊκό σύλλογο.

Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών ανέλυσε στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten τα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα αλλά και την προσθήκη του γκολκίπερ Πόποβιτς. Ο Κώστας Νικολακόπουλος μοιράστηκε επίσης και την εμπειρία του από την συνύπαρξή του με τον Ροσέτι, τον αρχιδιαιτητή της UEFA, σε σεμινάριο για το VAR. Δείτε και το σχετικό βίντεο.