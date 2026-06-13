Ο Ολυμπιακός, ο Μαροκινός γκολτζής και οι μπλοκαρισμένες θέσεις

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta μία πραγματικότητα του Ολυμπιακού με αφορμή ενδιαφέρον του για έναν Μαροκινό γκολτζή.

Έχει περάσει απαρατήρητο σε πολλούς, αλλά ο Ολυμπιακός από το άτυπο κιόλας ξεκίνημα της μεταγραφικής περιόδου ασχολείται μόνο με παίκτες που έχουν κοινοτικό διαβατήριο, ειδικά Ισπανούς, αλλά και Γάλλους κ.α.

Είναι σαφές ότι αυτή την στιγμή αυτοί οι στόχοι έχουν το προβάδισμα. Όταν βλέπουν ξένο παίκτη χωρίς κοινοτικό διαβατήριο, στον Ολυμπιακό…στρίβουν. Θα πρέπει να είναι μία σούπερ…ντούπερ περίπτωση, απ΄ όλες τις απόψεις (ποιότητα, οικονομικό κλπ) για να…κοντοσταθούν.

Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο και το είχαμε βιώσει σε όλη την περασμένη σεζόν και ειδικά στο β΄ μέρος της, όπου να υπενθυμίσω ο Μεντιλίμπαρ ήταν υποχρεωμένος σε κάθε παιχνίδι να αφήνει έξω δύο ξένους παίκτες ακριβώς επειδή δεν έχουν διαβατήριο και στο ελληνικό πρωτάθλημα-Κύπελλο επιτρέπεται να παίζουν μέχρι πέντε, την στιγμή κατά την οποία ο Ολυμπιακός έχει εφτά: Ρόντινεϊ, Ορτέγκα, Μπρούνο, Αντρέ Λουίς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί, Κλέϊτον.

Αφού πρώτα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι χωρίς κοινοτικό διαβατήριο είναι και ο Μάντσα, που ανήκει στον Ολυμπιακό (άρα 8ος ξένος χωρίς κοινοτικό διαβατήριο), στη συνέχεια να καταγράψουμε τις φήμες που υπάρχουν ότι θα φύγει τουλάχιστον ένας εκ των Μπρούνο, Ορτέγκα, όπως και οι Ταρέμι, Κλέϊτον, ενδεχομένως και ο Αντρέ Λουίς. Μόνο που προς το παρόν άπαντες εξακολουθούν να ανήκουν στον Ολυμπιακό, με συνέπεια αυτή την στιγμή να είναι μπλοκαρισμένος στις θέσεις των ξένων, με οκτώ, εκ των οποίων έχουν δικαίωμα να παίζουν πέντε.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός δεν προχωράει, τουλάχιστον προς το παρόν, μία ενδιαφέρουσα περίπτωση επιθετικού, που του είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον. Ο λόγος για τον Ταουφίκ Μπενταγέμπ, τον Μαροκινό πρώτο σκόρερ της Β΄ κατηγορίας της Γαλλίας με την Τρουά (18 γκολ σε 28 συμμετοχές), με την οποία έβαλε κι άλλα δύο γκολ στο Κύπελλο. Φτάνοντας μάλιστα στην Εθνική ομάδα της χώρας του, από την αποστολή της οποίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποκλείστηκε τελευταία στιγμή.

Ο 24χρονος Μπενταγέμπ θεωρείται στην πατρίδα του ένα παιδί που μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα του Ελ Κααμπί, καθώς δείχνει πολύ ικανός στο σκοράρισμα, συνεχίζοντας τώρα από τις προηγούμενες σεζόν. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη ομάδες από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τον κοιτάνε, με τη Σάλκε να φέρεται να έχει βάλει στο τραπέζι 5 εκ. Ευρώ γι΄ αυτόν, αλλά την ομάδα στην οποία ανήκει, την Ουνιόν Τουάργκα του Μαρόκου, να απαιτεί 6 εκ. Ευρώ και σοβαρό ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Ολυμπιακός είχε υπόψιν του τον Μπενταγέμπ, έκανε τις πρώτες επαφές, αλλά μέχρι εκεί, καθότι μπλοκαρισμένος αυτή την στιγμή με τους οκτώ μη κοινοτικούς ξένους. Και εγώ ξέρω μία περίπτωση τέτοια, σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλες, για τις οποίες οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορεί να κινηθούν μέχρι να «αδειάσουν»…

Άσχετο: Ακούγεται σε σχεδόν κάθε μεταγραφική περίοδο για τον Ολυμπιακό ο Ζότα, που πράγματι είχε μία εντυπωσιακή σεζόν (15 γκολ+7 ασίστ) στην πορτογαλική Γκιμαράες το 2023-24, εξ ου άλλωστε και τον αγόρασε η Νότιγχαμ το καλοκαίρι του 2024 με 7 εκ. Ευρώ. Έκτοτε, όμως, έχει ξεκάθαρα καθοδική πορεία, παίζοντας ελάχιστα σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας. Για την ακρίβεια μόλις 5 παιχνίδια βασικός στο αγγλικό πρωτάθλημα με τη Φόρεστ (2024-25) κι άλλα 5 παιχνίδια βασικός στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Μπεσίκτας, ως δανεικός (2025-26). Άσχημα νούμερα δεν είχε αυτές τις δύο σεζόν (4 γκολ+3 ασίστ και 5 γκολ+1 ασίστ αντίστοιχα), αλλά βλέπουμε ότι ουδείς προπονητής τον εμπιστεύθηκε ως βασικό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αν τα λένε σωστά στο ρεπορτάζ της Ουντινέζε, η ιταλική ομάδα θα μπορούσε να προσφέρει μέχρι 3,5 εκ. Ευρώ για τον Ορτέγκα, ένα ποσό που δεν θα…ενθουσίαζε κιόλας τον Ολυμπιακό.

Κατά τα άλλα, από την Ιταλία, στο ρεπορτάζ της Μπολόνια το όνομα του Πιρόλα έχει καθημερινά την τιμητική του, ενώ ο παλιόφιλος στον Ολυμπιακό Φρανσουά Μοντέστο φαίνεται ότι θα απολυθεί από τη Γιουβέντους, μετά την αποπομπή του Γάλλου Κομολί, που τον είχε πάει στη Μεγάλη Κυρία.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍